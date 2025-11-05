Лесная дорога на Закарпатье получила новый 18-метровый мост

Тогда река подмыла береговую бетонную опору и металлический прогон с дощатым настилом провалился в воду. Жителям приходилось переходить реку вброд в экстремальных условиях.

Как говорится в сообщении на ФБ-странице "Карпатского лесного офиса", работники лесничества "потеряли возможность полноценно вести лесохозяйственную деятельность почти на 90% территории".

Читайте также Самая высокая в Украине горная община получила школьный автобус

Отрезанные от цивилизации

Из-за отсутствия переправы сократилась заготовка древесины, невозможно доставить топливо. Сложность транспортировки спровоцировала подорожание древесины, в т.ч. дров для непромышленного использования.

Здесь не автобан, а обычная лесная дорога, которая через разрушенный мост стала жителям громады недосягаемой. Фото: Леса Украины

Возникла еще одна проблема: в случае возникновения крупного лесного пожара ни лесоводы, ни подразделения ГСЧС не смогли бы оперативно ее ликвидировать, ведь ни одна тяжелая техника не могла преодолеть реку.

Карпатский филиал ГП "Леса Украины" разработал проект реконструкции, провел оценку стоимости восстановления моста и объявил тендер в системе Prozorro. Победитель предложил самую низкую цену – 7,7 миллиона гривен.

Читайте также Ветряной парк на Закарпатье восстанавливает обвалившийся мост

С гарантией на долгие годы

В нынешнем исполнении новый мост через Красношурку имеет надежную и долговечную конструкцию. В его основе лежит прочная армированная монолитная бетонная плита.

Кроме этого, сооружение оснащено металлическими отбойниками, выполняющими функцию барьерного ограждения. Также добавлена система водоотвода, что предотвращает накопление дождевой воды.

Строители укрепили берега габионами во избежание размывания насыпей и опор. На завершающем этапе установлены дорожные знаки.

Мост через реку сделан с учетом массы тяжелой техники, в т.ч. тяжелой грузовой, специальной и армейской. Фото: Леса Украины

Громада снова стала цивилизованной

Построенный мост позволит лесоводам обеспечить социальную сферу и местный бизнес древесиной и осуществлять надлежащий уход за лесом.

Читайте также В зоне обвалившегося моста на Закарпатье насыпали временную переправу

"Теперь жители других сел нашей общины могут беспрепятственно доехать до форелевого хозяйства, рекреационной зоны и минерального источника Боркут, из которого большинство людей набирает воду. Это важно для развития туризма и благосостояния общества", – отметил Дубовский поселковый голова Денис Каганец.

Больше всего радуются новому мосту жители Красной и окрестных сел: благодаря новому мосту люди снова имеют свободный и удобный доступ к своим домам, полей и хозяйств.