Лицеисты на Буковине получили для обучения тракторы и грузовики на 800 тысяч евро

В общем машинно-тракторный парк Высшего профессионального училища №24 в г. Заставна благодаря этому траншу вырос на три трактора, два грузовика, экскаватор-погрузчик и зерноуборочный комбайн. Общая стоимость подаренной техники, говорится в сообщении Черновицкой ОВА, составляет более 800 тысяч евро.

Скажем, будущие водители и слесари смогут отшлифовывать знания и закреплять теорию на новеньких самосвалах Sinotruk Howo 380 и Isuzu Elf. Правда, эти машины в разных размерных группах.

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Более мощный, конечно, Howo 380 от CNHTG экологического формата Euro 5. Этот представитель тяжелой размерной группы имеет 25-тонную грузоподъемность и объем кузова более 17 куб. м.

Самосвальная надстройка на трехосном шасси с колесной формулой 6х4 комплектуется 6-цилиндровым двигателем WD 10.38 (STEYR WD 615) мощностью 380 л.с. с крутящим моментом 1560 Нм при 1200-1500 об/мин. В паре с мотором идет механическая КПП на 12+2 ступеней переключения.

Фото: Черновицкая ОВА

Несмотря на массивные габаритные размеры и полную массу в 41 тонну, машина уверенно вписывается в дорожные весовые нормативы. Нагрузка на переднюю ось достигает 9 т, а на заднюю тележку – 32 т.

Китайский производитель для соответствия самосвала высоким стандартам надежности, комфорта и экономичности использует компоненты ведущих мировых брендов. Топливная система от Bosch, гидроусилитель руля (регулируемая колонка по высоте и углу наклона с пневмофиксатором) здесь от ZF, а тормозная система от Wabco.

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Тракторный сегмент в этом пакете представлен экскаватором-погрузчиком Hidromek и сельскохозяйственными тракторами Changfa серии CF. Зерноуборочный комбайн также достался современный – CX6.90 New Holland.

Техника для учебного заведения имеет важное значение, ведь технический лицей удерживает 70 гектаров опытных полей, где будущие специалисты овладевают навыками вспашки, дискования, сева, ухода за растениями и, конечно, уборки урожая. Это повышает уровень и преподавания, и обучения.

Имея такие современные высокопроизводительные машины, лицеисты успеют обработать свои поля и еще и оказать помощь соседним хозяйствам, поскольку в ходе весенне-полевых работ или уборки тех же зерновых аграриям важно уложиться в оптимальные сроки работ. В этом может помочь технический лицей и его новая техника.

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"Мы рады передать вам эти замечательные машины – тракторы, комбайн, самосвалы – которые будут помогать вам в обучении. В секторе образования огромное значение имеет профессиональное техническое образование, которое будет основой восстановления страны, которое нас ждет в дальнейшем", – сказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.