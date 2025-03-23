LiDAR против камер: как автопилот реагируют на фейковую стену на дороге

Как сообщает Electrek, целью ютубера было проверить, могут ли автомобили реагировать на ребенка на дороге при шести обстоятельствах: когда ребенок стоит или выбегает на дорогу, в туман, дождь, при ярком свете, или когда он стоит за бумажной стеной с изображением дороги.

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Пять тестов дают потенциально значимые результаты по взаимодействию систем автопилота с объектами окружающего мира, тогда как шестой был придуман просто для развлечения. В результате тестирования было обнаружено, что датчики LiDAR справились абсолютно со всеми испытаниями, тогда как автопилот Tesla, что полагается исключительно на работу камер, смог обнаружить ребенка только в первых двух и пятом тесте.

Таким образом, эти результаты соответствуют техническим ограничениям камер по сравнению с LiDAR. Поскольку камеры пассивные, а LiDAR активный (посылает лазерные импульсы для отражения объектов), он способен “видеть сквозь” определенные вещи, как вот бумажную стену.

Использование LiDAR является фундаментальным отличием между подходом Tesla и других автопроизводителей. Большинство компаний используют гибридный подход с сочетанием камер, LiDAR, а также радаров и ультразвуковых датчиков. В то же время американский автопроизводитель полагается только на камеры.

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На самом деле ранние автомобили Tesla имели радар (не LiDAR) в дополнение к камерам, однако генеральный директор Илон Маск приказал инженерам удалить его, поскольку он считает, что если люди могут ездить полагаясь на зрение, камеры должны делать то же самое.

Несмотря на это, тестирование Робера вызвало шквал дискуссий, в частности возмутил владельцев Tesla. Как отмечает Carscoops, владелец Tesla Кайл Пол выложил на собственный YouTube-канал видео, в котором опровергает шестой тест с бумажной стеной. Однако, в отличие от Марка Робера, его автомобиль уже управлялся не системой автопилота, а системой самоуправления Tesla FSD.

Он распечатал собственную стену, которая выглядела так же как настоящая дорога, и несколько раз подъезжал к ней на своей Model Y. В каждом тесте кроссовер Tesla не видел стены, пока он не был буквально в нескольких десятках сантиметров от нее.

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Затем Пол сменил Model Y на Cybertruck для проведения того же теста. Интересно, что пикап справился с испытание на отлично, останавливаясь самостоятельно каждый раз, когда начинал приближаться к стене. Возможно, этот результат связан с тем, что Cybertruck имеет последнюю версию Tesla FSD под названием HW4, тогда как Model Y 2022 года выпуска оснащена ревизией HW3.