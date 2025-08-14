Лидеры американского автопрома судятся с властями Калифорнии: какова причина

Заявление подали в суд в понедельник, 11 августа, в Сакраменто, столице штата. Ответчиками названы Калифорнийский совет по природным ресурсам и губернатор-демократ Гэвин Ньюсом. Речь идет о так называемом "Партнерстве чистых грузовиков", принятое одиннадцатью штатами США. Таким образом, два года назад производители грузовиков взяли на себя обязательства в будущем значительно сократить выбросы CO₂ в сфере большегрузного транспорта.

Которое пишет Reuters, в жалобе производители грузовиков заявили, что "отмена Трампом одобрения Агентством по охране окружающей среды США плана Калифорнии по увеличению продаж тяжелых грузовиков с нулевым уровнем выбросов и сокращению выбросов оксида азота препятствует обеспечению выполнения этого законодательства штатом".

Таким образом производители грузовиков подчеркнули, что "OEM-производители (основные производители оригинального оборудования) находятся в невозможном положении" и "истцы зажаты между правилами Калифорнии и действиями федерального правительства США против них".

"Калифорния требует, чтобы производители оригинального оборудования (OEM) соблюдали законы; Соединенные Штаты утверждают, что такие законы являются незаконными, и приказывают производителей оригинального оборудования игнорировать их. Такая ситуация является неприемлемой", – отмечается в исковом заявлении.

Истцы акцентируют на выполнении "Партнерства за чистые грузовики" – программы 2023 года, которая предоставляет грузопроизводителям гибкость в выполнении требований по выбросам, одновременно продвигая цель Калифорнии по снижению выбросов. Производители грузовиков заявили, что регуляторная неопределенность нанесла непоправимый вред, поскольку они не могут планировать производство заранее, не зная, какие транспортные средства им позволят продавать.

Иск имеет большой вес, поскольку четыре производителя охватывают значительную часть рынка продаж грузовиков. Наибольшую долю имеют Daimler – почти 40 процентов, Volvo – около 15 процентов. На фоне сложной ситуации на рынке грузовых автомобилей и инфраструктуры зарядных станций в США это тревожный симптом.

Напомним, в США грузовикам приходится преодолевать совершенно разные расстояния, а зарядная инфраструктура в некоторых частях США еще недостаточно рассчитана для этого. Прогнозы об ухудшении положения дел на рынке коммерческого транспорта подтвердились – у производителей грузовых автомобилей в США показатели продаж снизились. Так что цель сейчас – сэкономить средства. И вполне понятно: высоких штрафов следует избегать, насколько это возможно.

При этом патриарх американского автопрома Cummins не присоединяется к иску и судебному процессу.