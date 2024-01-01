Лимитированный Aston Martin Vanquish Vanquish Zagato Shooting Brake продают на аукционе: какая цена

Как рассказывает Motor1, в 2020 году Zagato изготовила ограниченное количество Vanquish Shooting Brakes. Теперь шасси №13 вскоре получит нового владельца. RM Sotheby's указывает ориентировочную цену от 450 000 до 550 000 долларов. У этого автомобиля был только один владелец, который живет в Сеуле, Южная Корея, и проехал на нем 4936 километров.

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Вариант Shooting Brake был одним из четырех дизайнов Vanquish от итальянского производителя кузовов Zagato и пользуется большим спросом среди ценителей уникальных автомобилей. Автомобиль оснащен 5,9-литровым атмосферный двигатель Aston Martin V12 мощностью 584 лошадиные силы, что соединен с восьмиступенчатой коробкой передач Touchtronic.

Мастера Zagato полностью изменили заднюю часть стандартного автомобиля, придав ей уникального дизайна с тонкими секциями фонарей. Экземпляр, что вскоре продадут на аукционе, имеет яркий красный лавовый цвет. В то же время в салоне есть черно-красная обивка и золотые акценты на дефлекторах и селекторе КПП.