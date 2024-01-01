Линейку Audi A3 пополнила новая версия Sportback TFSI e Sportback TFSI e

Инженеры Audi предоставили плагин-гибриду A3 Sportback TFSI e новую батарею со специальным контуром охлаждения емкостью 25,7 кВт-ч, которая поддерживает заряд до 50 кВт, а также повысили производительность двигателя. Модель оснащена 1,5-литровым двигателем TFSI evo2, заменившим 1.4 TFSI.

Читайте также: Официально представлена новая линейка Audi Q6 e-tron Sportback

В то же время электромотор имеет мощность в 85 кВт. Как и в предыдущей версии, он интегрирован в шестиступенчатую КПП с двойным сцеплением S Tronic. Audi говорит, что ее компоненты были усилены, чтобы трансмиссия выдерживала большую мощность.

Компания будет предлагать модель в двух версиях: 40 TFSI e и 45 TFSI e, которые отличаются различными показателями номинальной мощности. В топовом исполнении автомобиль способен достичь первой сотни всего за 6,3 секунды, тогда как A3 Sportback 40 TFSI e разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Также интересно: Автошпионы заметили седан, который заменит Audi A6

Максимальная скорость ограничена на отметке 225 км/ч, тогда как на электрической тяге авто способно разогнаться до 140 км/ч. Audi говорит, что новинка имеет интеллектуальную систему управления приводом. Начало движения всегда происходит на электрическом ходу. Кроме этого, водитель может установить приоритет электропривода с помощью кнопки EV на панели переключателей, что позволяет транспортному средству работать как полностью электрическая модель.

В режиме "Auto Hybrid", основном режиме работы, двигатель внутреннего сгорания и электромотор распределяют работу – электродвигатель задействован на низких скоростях, а бензиновый мотор TFSI имеет приоритет на высших скоростях, однако большую часть времени они оба привода вместе.

Читайте также: Audi показала самый мощный серийный автомобиль бренда, он электрический

Кроме того, гибридная система управления поддерживает постоянный уровень заряда батареи, чтобы сохранить достаточно электроэнергии для дальнейшего использования, например, в зоне с низким уровнем выбросов. Цены на A3 Sportback 40 TFSI e начинаются от 44 200 евро, а более мощный и спортивный 45 TFSI стоит от 47 700 евро. Заказы на обе модели начнут принимать уже в скором времени. Audi говорит, что вариант A3 allstreet как плагин-гибридная версия также появится осенью.