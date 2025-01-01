Литовцы заверили: активность в поставках техники для ВСУ не будет спадать

Официальная передача техники традиционно состоялась во Львове. Из местного хаба техника отправится в подразделения Сил обороны. Об очередном транспортном транше литовцев пишет Львовская ОВА.

В основном машины отправятся прямо на передовую. Привезенные пикапы и внедорожники будут использованы как боевые транспортные единицы для оперативного маневрирования, разведки, патрулирования местности или рейдов в тыл врага.

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Это также замечательные эвакуационные машины для вывоза в стабилизационные пункты раненых. Есть в нынешнем пакете техника сегмента LCV. Такие легкие коммерческие машины будут работать как в прифронтовой зоне, так и на военную логистику между фронтом и тылом.

Фото: Львовская ОВА

Автомобили уже распределены в соответствии с поданными во Львовскую областную военную администрацию запросов из воинских частей. Речь идет не только о подразделениях, сформированы на Львовщине, а по всей Украине.

Машины переданы в оригинальном гражданском окраске. Специалисты автопарков уже на месте определятся с дальнейшим цветовым покрытием в соответствии с местностью и рельефных красок, поскольку в полесской зоне нужен камуфляж одного цвета, а в степной – совсем другого.

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Напомним, в начале 2025 года во время поездки на фронт и передачи автомобилей в руках организатора транспортных конвоев из Литвы в Украину Валдаса Барткавичуса сдетонировало взрывное устройство. Из-за этого Валдас потерял несколько пальцев, но заявил, что этот инцидент не остановит его. Он продолжает помогать Украине, поскольку убежден, что только победа украинцев обеспечит мир в Европе.

Фото: Львовская ОВА

Есть еще одна интересная деталь. Стало известно, что Валдас Барткавичус не только волонтерит и помогает Вооруженным силам Украины, но и активно продвигает украинскую культуру и помогает детям, которые из-за войны временно находятся в Литве, учиться на украинском языке. Он сам выучил украинский, чтобы быть ближе к нашему народу.