Литовская армия закупает бронированные машины "Боксер-Волк": что это за техника

Как говорится в официальном сообщении Министерства национальной обороны Литовской Республики, оборонному ведомству на закупку необходимой техники и вооружения передается 187,7 млн евро. Средства имеют целевое назначение – для закупки и авансовых платежей за инженерные боевые машины пехоты Boxer Vilkas и системы ПВО средней дальности NASAMS.

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Речь идет о 27 дополнительных БМП Boxer Vilkas (Волк), поставки которых запланированы на 2027-2029 годы, а также системы NASAMS, которые ожидают получить до 2028 года. Авансовый платеж в размере 37,7 млн евро нужно оплатить уже в нынешнем квартале.

БМП Boxer Vilkas – адаптированная для Литвы версия БМП Boxer 8x8, разработанная Artec GmbH, консорциума в составе Rheinmetall Land Systems и KNDS (ранее KMW). Ее подтянули к стандартам современного механизированного боя. Машина имеет модульную архитектуру, что позволяет интегрировать различные версии миссий, включая транспортные модули, КШМ, материально-техническое обеспечение, огневую поддержку, медицинскую эвакуацию и функции носителя минометов.

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Вариант Vilkas оснащен дистанционно управляемой башней Samson Mk II, разработанной израильской оборонной компанией Rafael. Там стоят 30-мм пушка MK-44S и противотанковые ракеты Spike LR.

Машина комплектуется дизельным двигателем MTU 8V199 TE20. Этот силовой агрегат выдает на-гора 530 кВт (721 л.с.) мощности при 2300 об/мин. БМП может развивать скорость до 105 км/ч и имеет запас хода 1000 километров.

Для оборонного ведомства Boxer Vilkas имеет приоритетное значение в текущей модернизации сухопутных сил Литвы. Предварительный контракт, подписан в октябре 2024 года, включает инженерные варианты с интегрированным оборудованием для разминирования, благодаря чему к 2029 году общий парк будет насчитывать более 110 машин.