Литва обнаружила "дыры" на своих пунктах пропуска: каналы поставки техники в Россию и Беларусь перекрыты

В ходе рейдов сотрудники Таможенной криминальной службы (MKT) совместно со специалистами Управления безопасности на транспорте Литвы (LTSA) провели профилактические и контрольные мероприятия на дорожных постах Медининкай и Шальчининкай. Во время двухдневного визита на границу проверяли грузовые транспортные средства, перевозившие всякое добро в Беларусь и Россию.

По итогам только двух дней тщательных проверок составлено 7 протоколов об административном правонарушении. Инспекторы утверждают, что обнаружили схему обхода санкций ЕС о запрете экспорта тракторов в Россию и Беларусь.

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Подозрение таможенников вызвало и то, что магистральные тягачи с полуприцепами субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в Литве, выезжают в указанные страны якобы для перевозки грузов или едут за ними, но не возвращаются, возможно, просто перерегистрировавшись за рубежом.

Подобная ситуация фиксируется с элитными легковыми автомобилями: физические лица регистрируют такие транспортные средства на свое имя, выезжают в указанные страны, но потом не возвращают технику в Литву. Таким образом они пытаются избежать усиленного контроля таможни Литовской Республики из-за возможного ввоза автомобилей в Россию.

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За деятельностью таких компаний будет осуществляться мониторинг. В ближайшее время на пограничных пунктах усилят совместные контрольные мероприятия обоих учреждений, будут проводиться регулярные рейды и детальные проверки. Статья 15 Закона о международных санкциях предусматривает штраф от 50 до 100 процентов стоимости товара и не менее 10 тыс. евро за такое нарушение санкций в отношении юридических лиц.

Были выявлены и другие нарушения. Во время проверок зафиксировано систематические (до 10 процентов грузовых перевозок) нарушения, из которых чаще всего водители фур не имели действительных "прав" или управляли без использования карточки водителя или с использованием поддельных документов.