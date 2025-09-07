Инженеры изобрели бензиновый мотор для электромобилей: зачем он нужен

На Мюнхенском автосалоне дебютировал новый Horse C15, рекламируемый как удлинитель запаса хода “размером с портфель”, сообщает Carscops. Вместе с 1,5-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем его размеры составляют 500 мм в длину, 550 мм в ширину и 275 мм в глубину.

Силовая установка включает вышеупомянутый бензиновый мотор, а также инвертор и систему охлаждения. Учитывая это, Horse C15 действительно очень компактный. Его можно устанавливать горизонтально или вертикально, а его небольшой размер означает, что он потенциально может поместиться даже в передний “багажник” электромобилей.

Компания уверяет, что именно в этом и заключается гениальность их разработки, поскольку C15 можно использовать для преобразования аккумуляторных электромобилей в EREV (электромобили с удлиненным запасом хода).

Отмечается, что силовой агрегат соответствует нормам Euro 7 и имеет мощность в 95 л.с.. В атмосферной версии он предназначен только для небольших авто B и C сегментов.

Также клиентам будет доступен агрегат с турбонаддувом на 163 лошадиных сил, который можно будет установить в кроссоверы и большие седаны. Компания также заявила, что двигатель способен работать на бензине, этаноле и метаноле, а также на синтетическом топливе.