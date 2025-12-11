В Лондоне начали эвакуировать суперкары с тротуаров: чьи это машины

Как рассказывает Carscoops, ситуация обострилась вокруг роскошного отеля Chancery Rosewood, где ночь стоит от 1280 фунтов стерлингов и может достигать более 17 тысяч. Клиентура соответствующая - Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini и другие суперкары, часто с номерами Саудовской Аравии, ОАЭ или Катара. И многие из этих гостей легко игнорируют тот факт, что тротуар - не место для парковки. Это вызвало вмешательство городского совета Вестминстера.

Читайте также: Сын отыскал давно потерянный Lamborghini своего отца: помогла уникальная деталь

В рамках новой операции правоохранители отбуксировали Rolls-Royce Phantom Coupe с саудовской регистрацией, стоявший прямо на пешеходной зоне. По сообщениям Daily Mail и BBC, это был лишь один из целого ряда неправильно припаркованных экзотических авто, среди которых также обнаружили Bentley, Lamborghini, Ferrari, Mercedes G-Class и даже классический Jaguar E-Type. Часть машин владельцы, перепуганные появлением эвакуаторов, поспешно перегнали подальше, но Phantom поехал на штрафплощадку.

И эта проблема шире, чем один отель. Прошлым летом совместная операция полиции и городского совета Лондона изъяла более 60 автомобилей общей стоимостью около 6 миллионов фунтов - среди них Bentley, McLaren, Ferrari и другие. Но штрафы не работают: по словам чиновников, иностранные владельцы практически недосягаемы для взыскания, а сами штрафы для них - мелочь.

Также интересно: Верховная Рада готовит штрафы 5100 гривен за парковку на местах для людей с инвалидностью

Поэтому Лондон меняет тактику и действует жестче: если машина мешает или стоит на тротуаре - ее забирают немедленно, независимо от того, сколько она стоит и чьи там номера. Власти уже заявили, что это только начало, и если ситуация не изменится, количество эвакуированных суперкаров в ближайшее время будет расти. Лондон дает понять: даже если вы приехали на полумиллионном Rolls-Royce, правила дорожного движения все равно действуют.