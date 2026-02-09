Во Львове обустроят еще 19 зарядных станций без арендной платы за землю

В целом город получит еще 19 станций зарядки электромобилей. Именно столько локаций было вынесено на торги. Об этом сообщила Львовская мэрия.

Если за право владеть участком под обустройство станций на 18 предложенных городом площадках боролись "от двух до шести субъектов хозяйствования, поэтому победителей определяли на конкурсной основе", то один адрес заинтересовал только одного заявителя.

Место под застройку отдали автоматически

По условиям конкурса в таких случаях процедура не отменяется. Единственный участник торгов автоматически получил право на установку и обслуживание зарядной станции.

Председатель конкурсной комиссии, директор департамента мобильности Львовского городского совета Олег Забарило отметил, что в конкурсе приняли участие 13 субъектов хозяйствования.

Среди них были претенденты, зарегистрированные как во Львовской громаде, так и из других городов Украины.

Кроме местных, были и пришельцы

В общем заявленные в торгах участники имеют опыт установки и обслуживания зарядных станций различной мощности и уже работают не только во Львове, но и в других регионах страны.

"Это говорит о том, что конкуренция на рынке является достаточно существенной. Победителей определяли в соответствии с утвержденными критериями, проанализировав каждого участника", – отметил председатель конкурсной комиссии Олег Забарило.

За полгода должны обустроить

В течение 10 дней после объявления результатов конкурса победители получат соответствующие разрешительные документы и в течение 6 месяцев должны обустроить зарядные станции.

Сколько станций Львов уже имеет

Сейчас зарядные станции уже установлены на 26 локациях громады. Всего во Львовской громаде определено 106 локаций на коммунальной земле, предназначенных для установки такой зарядной инфраструктуры.

Перечень локаций и победителей"

ул. С. Бандеры, 18 - 3 заявки, победитель: ФЛП Филимонюк А. М.

ул. С. Бандеры, 47-А - 1 заявка, победитель: ООО "Ионити".

ул. В. Винниченко, 16 - 6 заявок, победитель: ООО "Лео грин инвестменс".

ул. Лисинецкая, 9/101 - 3 заявки, победитель: ФЛП Филимонюк А. М.

ул. Ю. Руфа, 36 - 3 заявки, победитель: ООО "Лео грин инвестменс".

ул. Т. Драгана, 9 - 3 заявки, победитель: ФЛП Прус Н. Я.

ул. Сиховская, 3 - 4 заявки, победитель: ФЛП Пелех В. Р.

ул. Стрыйская, 35 - 4 заявки, победитель: ФЛП Пушкарь Н. З.

ул. Г. Хоткевича, 10 - 3 заявки, победитель: ФЛП Пелех В. Р.

просп. Красной Калины, 42 - 2 заявки, победитель: ООО "ИОНИТИ".

просп. Красной Калины, 46 - 2 заявки, победитель: ФЛП Пелех В. Р.

просп. Красной Калины, 109 - 3 заявки, победитель: ФЛП Пушкарь Н. З.

ул. Ак. Я. Подстригача, 3 - 4 заявки, победитель: ООО "Экосат"

ул. Владимира Великого, 123 - 4 заявки, победитель: ФЛП Пушкарь Н. З.

ул. Городоцкая, 185 - 4 заявки, победитель: ФЛП Филимонюк А. М.

ул. Княгини Ольги, 100 - 5 заявок, победитель: ФЛП Пушкарь Н. З.

ул. Княгини Ольги, 114 - 3 заявки, победитель: ФЛП Пригода М. Р.

ул. Кульпарковская, 95 - 5 заявок, победитель: ФЛП Пригода М. Р.

ул. Научная, 49 - 5 заявок, победитель: ФЛП Пушкарь Н. З.

Озвучена цена участка

Здесь есть еще одна существенная деталь относительно локаций и финансовых расчетов за землю: арендная плата за пользование земельным участком, на котором будет размещаться зарядная станция, не предвидится.