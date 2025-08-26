Львовский перевозчик заменил большие автобусы на малые: какая причина

Ротация будет проведена на маршруте №49А, где пассажиропоток не очень высокий. Туда направят четыре из пяти первых полученных автобусов. Зато выведенные оттуда пассажирские машины большой вместимости будут обслуживать маршрут №37.

Эту новость озвучила мэрия Львова. По словам директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олега Забарило, на нынешней неделе областной центр получит еще пять автобусов "Атаман".

Часть купленных машин транспортное предприятие планирует направить на маршрут №19. Там автобусы уже использовали отведенный ресурс и нуждаются в ремонте. С подходом новой техники это наконец можно будет сделать.

Фото: мэрия Львова

Город будет иметь все 10 новеньких автобусов "Атаман" в довольно привлекательной и, главное, очень позитивной колористике с сочетанием белой, желто-лимонной и голубой красок. Громада приобрела автобусы за 43,5 млн грн, присоединившись к программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Все выплаты по заимствованиям транспортная компания будет осуществлять в течение оговоренного полуторагодичного срока.

Выбор автоперевозчика автобусов модельного ряда А092Н6 оправдан – современная пассажирская машина городского назначения с низким полом для маршрутов с не очень интенсивными пассажиропотоками. В древнем Львове таких линий достаточно и среднеразмерный автобус на 22 сидячих места, одно место в накопительной зоне и общей паспортной вместимостью 60 пассажиров будет как находка.

Фото: мэрия Львова

При этом он имеет компактные размеры – всего 8,2 метра в длину, что на узких улицах областного центра можно считать карт-бланшем.

В моторной нише стоит дизельный двигатель экологического формата Euro-5 Іsuzu (4HK1, 5193) мощностью 154 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.

Ротация автобусов на маршрутах будет иметь положительные последствия не только для городской логистики пассажиров, но и для громады – предполагается уменьшение расходов на обслуживании утвержденных линий.

"Таким образом мы сможем рационально распределить транспорт: там, где пассажиропоток меньше, выпускать средние автобусы, а большие – направить на наиболее загруженные направления. Параллельно с обновлением парка имеем возможность привести в порядок старые машины", – пояснил руководитель транспортного предприятия Сергей Климчук.

Фото: мэрия Львова

Сейчас купленные автобусы уже в процедуре регистрации в Сервисном центре МВД. В автопарке пассажирские машины также пройдут специализированную послепродажную и предрейсовую подготовку. В салонах следует установить системы е-билета, озвучивание остановок и тому подобное. Через какую-то неделю-другую автобусы выйдут на маршруты.