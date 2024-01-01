Львовский скворечник похож на камеру контроля движения, поэтому водители снижают скорость

В польском городке Львове Шленском появилась кормушка для птиц, которая очень напоминает местные камеры контроля скорости автомобилей. Он размещен на улице Грифовской.

Если же присмотреться, эта конструкция – обычная кормушка для птиц, однако на скорости так не кажется, сообщает сайт lwowek24.pl.

Также интересно на польских светофорах установили камеры, следящие за нарушителями

Цель установки этого необычного устройства – заставить водителей снизить скорость. Его форма и цвет напоминают классическую камеру контроля скорости в Польше (в Украине они другие).

Это побуждает водителей убрать ногу с педали газа, думая, что они могут получить штраф за быструю езду. Однако вместо радиолокационных технологий внутри "камеры скорости" есть корма для птиц, которые привлекают крылатых жителей Львова Шленского.

Сеть заправок AMIC ENERGY постоянно развивается и улучшается. Несмотря на вызовы времени, компания возобновила работу ряда заправок, пострадавших после обстрелов, а также осовременила дизайн торговых залов и магазинов в почти 10 АЗС. Все, чтобы заправляться качественным топливом было еще удобнее и комфортнее! Рекламная информация

Проект ненастоящей камеры - интересный эксперимент. Это креативный способ привлечь внимание к проблеме превышения скорости, одновременно пропагандируя сохранение природы. Однако возникает вопрос, следует ли шире использовать такие решения, и если да, то как их можно усовершенствовать?

Ведь фигурки ненастоящих пешеходов, как только появились на улицах наших городов, тоже работают только первый раз. В дальнейшем водители привыкают к ним и продолжают ехать мимо них, не снижая скорость.