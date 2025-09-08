Макс Ферстаппен оказался самым быстрым в Монце: обзор этапа Формулы 1

Характерно для Монцы, старт гонки был насыщенным на события. Конфигурация трассы с длинными прямыми и медленными шиканами позволяет пилотам активно бороться за позиции. Уже в первом повороте Ландо Норрис попытался получить первую позицию, но впоследствии Макс Ферстаппен вернул утраченное лидерство.

В то же время Шарль Леклер боролся с Оскаром Пиастри за третью позицию. В результате этой борьбы пилот McLaren оказался впереди гонщика Ferrari. К слову, еще до старта заезда с дистанции сошел Нико Хюлькенберг, а впоследствии на одном из поребриков сломалась подвеска болида Фернандо Алонсо.

Интересно то, что гонщики McLaren проехали самый длинный отрезок в более 45 кругов на резине Medium. Первым за новеньким комплектом Soft заехал Оскар Пиастри. Механики заменили резину на его болиде всего за 1,9 секунды. В то же время у Ландо Норриса была очень сильная задержка в 6 секунд. Вся эта стратегическая идея не имела никакого смысла, ведь лидерство было у Ферстаппена.

В знак извинения, команда McLaren попросила Пиастри выпустить вперед Норриса. Австралиец выполнил требование и таким образом его напарник стал вторым в гонке. Шарль Леклер финишировал четвертым.

Пятым стал Рассел, шестым – Хэмилтон, седьмым – Албон, восьмым – Бартолето, девятым – Андреа Кими Антонелли, который получил штраф за борьбу, а завершил призовую десятку Исак Аджар. Следующий этап Формулы 1 состоится в Азербайджане уже 21 сентября.