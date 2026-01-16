Маленький G-Wagen с большими амбициями: Mercedes-Benz тестирует новую модель

Новинка сохранит узнаваемую квадратную форму и брутальный характер, но получит значительно меньшие габариты. Она позиционируется как прямой конкурент уменьшенному Land Rover Defender и должна занять нишу компактных премиальных внедорожников с ярким имиджем.

Читайте также: Mercedes-Benz готовит компактный G-Class: что о нем известно

Знакомый силуэт в компактном формате

Во время зимних испытаний в Европе новый G-Wagen попал в объективы фотошпионов Carscoops. Несмотря на камуфляж, родственное сходство скрыть не удалось. Автомобиль заметно короче и ниже классического G-Class, однако пропорции, вертикальный передок и характерная “коробчатая” геометрия кузова.

Сквозь маскировку просматриваются круглые фары и массивная решетка радиатора. В то же время линии кузова стали более скульптурными, а углы - несколько сглаженными. По словам Гордона Вагенера, бывшего главного дизайнера Mercedes-Benz, маленький G должен выглядеть “немного современнее, чем большой”, и это хорошо читается в деталях. Одной из самых нетипичных черт стали небольшие треугольные задние боковые окна, которых раньше у G-Class никогда не было.

Новая платформа без классической рамы

Несмотря на внешнее сходство, технически компактный G почти не имеет ничего общего с полноразмерной моделью. Он построен на совершенно новой платформе, которая отказывается от традиционной лестничной рамы G-Wagen. Такое решение может вызвать вопросы относительно внедорожных и буксировочных возможностей, но компания делает ставку на другое.

Также интересно: Неожиданно: "Автомобилем года 2026" в Европе стал бренд, который не видел титула 52 года

Новая архитектура должна обеспечить более комфортную езду на асфальте, лучшую управляемость и высокий уровень ежедневного комфорта. Бывший технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер описывал эту основу как “миниатюрное шасси с духом рамной конструкции”. Хотя это не настоящая рама, платформа сохранит ключевые черты, в частности геометрию подвески и размеры колес, которые не позволят модели превратиться в мягкий кроссовер.

Электрический или бензиновый?

Наиболее дискуссионным моментом стала силовая установка. Компактный G-Class дебютирует именно как электромобиль. Это решение выглядит смелым на фоне сдержанного спроса на электрический G580 EQ. Впрочем, немецкий автопроизводитель рассматривает эту модель как глобальную с ориентацией на Европу и Китай, где интерес к электромобилям остается высоким.

Технические характеристики пока не раскрыты, но логично ожидать использования компонентов, знакомых по новым электрическим CLA и GLC. Это должно гарантировать приемлемый запас хода и достаточную динамику для городского и загородного использования.

Читайте также: Названы самые безопасные авто 2025 года: кто стал эталоном безопасности

Появятся ли впоследствии версии с двигателями внутреннего сгорания или гибридные модификации - пока вопрос открытый. Такой сценарий выглядит вполне вероятным, хотя официальных подтверждений пока нет. Вероятно, Mercedes-Benz планирует сделать компактный G-Class не только иконой, но и автомобилем, который действительно захотят покупать широкие круги клиентов.