Маленький кей-кар с большим характером выглядит как Mitsubishi Pajero из 80-х

Новый бодикит получил название Dali - отсылка к легендарному ралли “Дакар”, пишет Carscoops. Он базируется на обновленной Delica Mini, прошедшей рестайлинг осенью 2025 года, и предлагает визуальную трансформацию без дорогих и сложных переделок.

Ретро-стиль без нарушения правил Kei

Ключевым элементом дизайна стали круглые фары с отдельными указателями поворотов, которые прямо цитируют первое поколение Pajero, известного также как Montero или Shogun. Фары интегрированы в матово-черные корпуса и соединены с квадратной решеткой радиатора, где сохранена фирменная эмблема Mitsubishi и все необходимые датчики систем помощи водителю.

Вместо полной замены переднего бампера Damd выбрала более сдержанный подход: штатный бампер остался на месте, но получил декоративную накладку с глянцево-черным покрытием и алюминиевыми акцентами. Это позволило изменить внешность без вмешательства в конструкцию и функциональные элементы. Важно, что все доработки не повлияли на регламентированные для kei car габариты: длина осталась на уровне 3395 мм, а ширина - 1475 мм.

Детали, формирующие образ

Демонстрационный автомобиль окрашен в фирменный бежевый цвет, дополнен кастомными наклейками, матово-черными вставками и декоративными элементами “под дерево” вдоль боковин. Образ дополняют 15-дюймовые легкосплавные диски Damd Cantabile с шинами 165/56R15, которые добавляют немного более уверенного вида на дороге.

На крыше установлена корзина для багажа - еще одна прямая аллюзия на классические экспедиционные внедорожники. Интерьер пока не завершен, но Damd уже подтвердила, что появятся специальные чехлы на сиденья, которые поддержат общую ретро-эстетику. Несмотря на брутальный вид, никаких технических изменений комплект Dali не предусматривает.

Самая мощная версия Delica Mini, по-прежнему, оснащается 660-кубовым трехцилиндровым турбомотором мощностью 63 л.с. и крутящим моментом 100 Нм. Пару ему составляет вариатор CVT, а в отдельных версиях доступен постоянный полный привод. Именно полноприводная версия выглядит наиболее логичным выбором для стиля, вдохновленного Pajero, даже если речь идет скорее об образе, чем о реальных внедорожных возможностях.

Премьера уже близко

Damd сообщает, что все компоненты находятся на финальной стадии подготовки и вскоре поступят в продажу в Японии. Цены пока не объявлены, но компания обещает сохранить их доступными благодаря минимальному вмешательству в базовую конструкцию автомобиля. Официальная премьера Delica Mini Dali состоится на Токийском автосалоне 2026, где на стенде Damd также покажут Suzuki Jimny в стиле Lancia и ретро-минивены Honda.