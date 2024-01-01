Машин без опознавательных знаков с радарами измерения скорости во Франции стало больше

Водители стали в выборе скорости осмотрительнее, поскольку не знают, кого на самом деле обгоняют или кому несутся с бешеной скоростью навстречу. Радары немаркированных автомобилей фиксируют нарушения скоростного режима как в попутном направлении, так и во встречном. Эту технологию описывает rmc.bfmtv.com.

Сделанная с полицейской машины фиксация становится основанием для подготовки "писем счастья", в которых указано время в часах, минутах и секундах, календарная дата, привязка к географической точке и, конечно, скорость транспортного средства на момент правонарушения.

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Автомобили полиции и аутсорсинга без опознавательных знаков обслуживают почти шестьдесят отделов. Главная их задача – контроль скорости на наиболее аварийных дорогах в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю. Маршруты также заранее определяются префектурами.

В июне опыт такой технологии будет изучать Ардеш, Канталь, Буш-дю-Рон и Арьеж. В июле наступит очередь знакомства с методикой Эна, Верхней Луары, Пиренеев-Ориенталес, Тарн и Гаронны и Альп де Верхнего Прованса.

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В этой программе фотофиксации привлечены как машины полиции, так и частных компаний, выигравших тендерные торги на проведение такой операционной деятельности на автомагистралях. Как отмечает RMC, четыре частные компании делят между собой основную часть рынка и продолжают набирать водителей в режиме аутсорсинга, высвобождая личный состав полиции для более сложных задач.

Всего в нынешнем году Франция будет иметь 300 таких немаркированных транспортных средств с аппаратурой фиксации нарушений скоростного режима. В этом количестве парк будет насчитывать 250 частных и 50 правоохранительных машин, оборудованных для таких миссий.