Машину медицинской помощи директор "загнал" за 6 500 долларов США: сколько за это дадут

В сообщении Закарпатской областной прокуратуры говорится об утверждении обвинения председателю благотворительной организации и его знакомому из села Межлесное.

Подозрение фигурантам дела начали объявлять еще в сентябре. Сейчас досудебное расследование завершено.

Читайте также Благотворительная организация продала больше автомобилей, чем передала ВСУ

Благотворительный фонд перешел в частную собственность

В ходе следствия установлено, что директор благотворительного фонда из Виноградова и его знакомый из села Межлесное Береговского района организовали схему беспошлинного ввоза автомобилей в Украину, используя собственный благотворительный фонд.

Используя реквизиты благотворительной организации, они по собственноручно разработанной схеме оформляли на таможне автомобили как безвозмездную помощь для военных.

Формально все было проведено правильно и без нарушения правил растаможки – благотворительная гуманитарная помощь проходит границу и таможню по нулевому тарифу.

Эти благотворители работали на себя, но не для армии. Фото: прокуратура Закарпатья

Однако дальнейшая судьба ввезенных автомобилей была скорректирована не в сторону ЗСУ, а на свободную продажу на рынке. Ввезенную для армейских подразделений технику продавала, а средства присваивали.

Читайте также За продажу "гуманитарных" авто мужчину осудили с конфискацией имущества

На "скорую" авантюристы сделали скидку

Скажем, автомобиль скорой медицинской помощи руководитель благотворительного фонда продал за 6 500 долларов США. Машина выкуплена была очень быстро, поскольку в таком состоянии и возрасте подобная карета стоит почти вдвое дороже.

По такой схеме в течение июня 2024 – апреля 2025 годов дельцы продали Fiat Ducato и 4 внедорожника – Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara, Mazda B2500.

Таким образом на сделках фигуранты заработали почти 1,8 миллиона гривен.

Читайте также Благотворители продали "гуманитарное" авто: через минуту они об этом жалели

Суд скидки делать не будет

На этом основании мужчинам инкриминируется продажа товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время действия военного положения. Это – ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт прокуратура направила в Береговский районный суд для рассмотрения по существу.