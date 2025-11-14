Машину медицинской помощи директор "загнал" за 6 500 долларов США: сколько за это дадут

ФОТО: прокуратура Закарпатья|
Карета "скорой" была продана очень быстро потому, что запросили за нее вдвое меньше
В сообщении Закарпатской областной прокуратуры говорится об утверждении обвинения председателю благотворительной организации и его знакомому из села Межлесное.
Подозрение фигурантам дела начали объявлять еще в сентябре. Сейчас досудебное расследование завершено.
Благотворительный фонд перешел в частную собственность
В ходе следствия установлено, что директор благотворительного фонда из Виноградова и его знакомый из села Межлесное Береговского района организовали схему беспошлинного ввоза автомобилей в Украину, используя собственный благотворительный фонд.
Используя реквизиты благотворительной организации, они по собственноручно разработанной схеме оформляли на таможне автомобили как безвозмездную помощь для военных.
Формально все было проведено правильно и без нарушения правил растаможки – благотворительная гуманитарная помощь проходит границу и таможню по нулевому тарифу.
Эти благотворители работали на себя, но не для армии. Фото: прокуратура Закарпатья
Однако дальнейшая судьба ввезенных автомобилей была скорректирована не в сторону ЗСУ, а на свободную продажу на рынке. Ввезенную для армейских подразделений технику продавала, а средства присваивали.
На "скорую" авантюристы сделали скидку
Скажем, автомобиль скорой медицинской помощи руководитель благотворительного фонда продал за 6 500 долларов США. Машина выкуплена была очень быстро, поскольку в таком состоянии и возрасте подобная карета стоит почти вдвое дороже.
По такой схеме в течение июня 2024 – апреля 2025 годов дельцы продали Fiat Ducato и 4 внедорожника – Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara, Mazda B2500.
Таким образом на сделках фигуранты заработали почти 1,8 миллиона гривен.
Суд скидки делать не будет
На этом основании мужчинам инкриминируется продажа товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время действия военного положения. Это – ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.
Санкция этой статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт прокуратура направила в Береговский районный суд для рассмотрения по существу.