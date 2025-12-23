Автономные такси в Сан-Франциско не смогли двигаться без светофоров

Как пишет Carscoops, именно в этот момент сеть Waymo не выдержала нагрузки. В соцсетях появились видео и фото, где автономные машины стоят неподвижно прямо посреди проезжей части. Местный житель Мэтт Скулфилд рассказал CNBC, что видел по меньшей мере три заблокированные авто, которые не двигались с 18:00 до почти 22:00.

Программная логика не выдержала масштабов сбоя

В Waymo подтвердили, что система “перегрузилась”. По протоколам автомобили должны воспринимать выключенные светофоры как перекресток с четырехсторонней остановкой, однако масштабный и длительный хаос вывел алгоритмы за пределы возможностей. Машины долго “оценивали ситуацию” и оставались неподвижными, вызывая еще большие пробки.

Компания была вынуждена остановить работу сервиса

Вечером в субботу и в течение воскресенья Waymo приостановила работу, согласовав действия с городскими властями. Машины или возвращали на базы, или переводились в безопасный режим остановки.

Илон Маск не удержался от комментария - но есть нюанс

На фоне инцидента CEO Tesla Илон Маск заявил, что “роботакси Tesla не пострадали”. Однако это звучит не так убедительно, если учесть главную деталь: у Tesla нет полностью беспилотного сервиса роботакси в Сан-Франциско. Ее тестовые поездки работают в режиме FSD, то есть ответственность все равно несет человек.

Вывод

Эпизод в Сан-Франциско стал тревожным сигналом: даже самые продвинутые автономные системы пока не готовы полностью справиться с непредсказуемыми “реальными” кризисными условиями. И пока Waymo остается лидером рынка роботакси, это событие показало - путь к действительно автономному будущему еще далек.