Мастер леса подзарабатывал на доверчивых уклонистах

Прокуроры объявили подозрение задержанному с поличным мастеру леса филиала “Выгодское лесное хозяйство”. Это – структура государственного предприятия “Леса Украины”.

Работник леса был хорошо знаком с близлежащей местностью, хорошо ориентировался в тамошних лесах и знал специфику работы в приграничной полосе. Как говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, мужчина организовал схему незаконного заработка на переправке людей через государственную границу.

Технология классическая и примитивная

Организатор "услуги населению" работал в тесном контакте с сыном сожительницы. Тот длительное время находился за границей, откуда организовывал поиск клиентов.

За поселение "клиентов" и их сопровождение в Закарпатье отвечала гражданская жена мастера леса. К незаконной схеме привлекли еще трех человек, которые отвечали за логистику, транспортировку, обход контрольно-пропускных пунктов и сопровождение в пограничной зоне.

Правоохранители проверили деньги с незаконного заработка прямо в карманах организатора. Фото: оперативная съемка

Сервис высшего сорта

Предоставление такой услуги оценивалось в 8 тысяч долларов США с одного человека. Как в пятизвездочном сервисе, в эту сумму входило "все включено".

Мужчин встречали в Ивано-Франковске, доставляли в село Выгода, поселяли в мотеле и полностью обеспечивали питанием. Единственное условие, мужчинам не рекомендовалось выходить из номеров. Вплоть до выезда в приграничье.

Попались, не отходя от кассы

Клиентов "обилечивали" уже в дороге. Средства мастер леса собирал лично. Это происходило в селе Лазещина Раховского района. Там же всех и задержали, практически при расчете.

Во время задержания и трех неотложных санкционированных обысков правоохранители изъяли 17 тысяч долларов США, более 42 тысяч гривен, мобильные телефоны.

Техническое обеспечение было на высоте

У фигурантов изъяли три автомобиля, которыми перевозили "клиентов". Это были Volkswagen, Skoda и Toyotа. Связь между машинами поддерживалась с помощью радиостанций, их было три и все они изъяты.

Могут "дать" 9 лет

Всем подозреваемым инкриминируется незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организацию незаконной переправки, руководство такими действиями или содействие их, совершенное из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Мастер леса на работу не вышел

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативами залогов и отстранения мастера леса от занимаемой должности.

Какие службы задействованы

Это была совместная операция нескольких ведомств. Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР в Закарпатской области, ход расследования координируют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры. Оперативное сопровождение – УСБУ в Закарпатской области и 27-й пограничный отряд имени героев Карпатской Сечи.