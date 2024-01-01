Материнская компания Jaguar Land Rover представила электрокроссовер за 25 тысяч долларов

Как пишет Carscoops, Tata Harrier, фактически, это индийский родственник Land Rover Discovery Sport, который теперь получил полностью электрическую версию. Автопроизводитель отмечает, что запас хода нового Harrier.ev составляет до 627 километров на одном заряде по циклу MIDC.

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Дизайн электромобиля почти полностью идентичен модели с ДВС, за исключением закрытой решетки радиатора, иных бамперов и 19-дюймовых колес. В салоне – 14,5-дюймовый дисплей Samsung Neo QLED, поддерживающий систему камер с углом обзора в 540 градусов, аудиосистема JBL с 10 динамиками, панорамный люк и цифровое зеркало заднего вида.

В перечень оснащения также входит электропривод двери багажника и усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) 2-го уровня. В то время как стандартный Tata Harrier использует экономически эффективную платформу Omega Arc, производную от архитектуры D8 от Land Rover, электрический Harrier.ev получил более новую платформу Acti.ev Plus.

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Она имеет ряд преимуществ, в частности многорычажную заднюю подвеску с частотно-зависимыми амортизаторами. Новинка предлагается с одним или двумя двигателями. В версии с полным приводом Harrier.ev получил передний двигатель на 116 кВт (158 л.с.) и задний на 175 кВт (238 л.с.) с общим крутящим моментом в 504 Нм крутящего момента.

Этого достаточно, чтобы кроссовер достигал первой сотни всего за 6,3 секунды. Трансмиссия имеет 6 режимов движения: “Стандартный”, “Персонализированный”, “Снег/Траву”, “Грязь/Колеи”, “Песок” и “Камни”. Также есть функция помощи при движении по бездорожью, которая работает как круиз-контроль на низкой скорости для пересеченной местности, и режим дрифта.

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Модель поступит в продажу в Индии со 2 июля. Цены будут начинаться от 25 100 долларов, что является конкурентоспособным показателем для среднеразмерного электрического внедорожника с таким уровнем технологий и производительности.