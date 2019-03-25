Японская марка Mazda показала европейской публике три новинки, одна из которых отпраздновала мировой дебют.
На Женевском автосалоне Mazda показала европейской публике три новинки, одна из которых произвела мировой дебют и настоящий фурор. Речь о новом кросовере СХ-30.
Настоящим шоустопером в Женеве стал совершенно новый кроссовер Mazda СХ-30, которого не было в модельном ряду японской марки. В его тени можно было даже пропустить еще две интересные модели: новое поколение Mazda3 и лимитированную серию родстера Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary.
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Уже девять лет дизайнеры Mazda обыгрывают скульптурные и стилистические формы концепции Kodo, впервые показанной на концепте Mazda Shinari. Слово Kodo означает “душа движения”. Японцы как никто умеют возводить философские понятия в абсолют, и теперь в Женеве представители марки говорят о "зрелом Кодо".
Фото: Mazda СХ-30 / Сarscoops
Вот квинтэссенция современного стиля Kodo:
- Йохаку (Yohaku) - красота чистого пространства
- Сори (Sori) - уравновешенность и баланс форм
- Атсори (Utsuroi) - игра света и тени
Абсолютно новая модель: Mazda CX-30 2019
В начале февраля компания Mazda распространила пресс-релиз с изображением кормы кроссовера и обещанием показать на автосалоне в Женеве новый автомобиль, причем не концепт, а готовую модель в товарном виде. Поскольку производитель не сообщил название модели, вокруг снимка шли споры по поводу его индекса. CX-2 или CX-4? Возможно, даже новое поколение CX-3. Ни одна из версий оказалась не верной. Японцы показали в Женеве совершенно новую глобальную модель Mazda CX-30. Новый компактный кроссовер CX-30 будет занимать в модельной гамме Mazda место между компактным CX-3 и среднеразмерным CX-5.
Сравнение габаритных размеров европейских спецификаций трех моделей Mazda:
|CX-30
|CX-3
|CX-5
|Длина
|4395 мм
|4275 мм
|4545 мм
|Ширина
|1795 мм
|1765 мм
|1840 мм
|Высота
|1540 мм
|1540 мм
|1690 мм
|Колесная база
|2655 мм
|2570 мм
|2700 мм
|Передний свес
|915 мм
|910 мм
|945 мм
|Задний свес
|825 мм
|795 мм
|900 мм
|Дорожный просвет
|175 мм
|160 мм
|210 мм
Фактически, новый кроссовер близок по размерам к новой Mazda3, с которой делит платформу Skyactiv-Vehicle Architecture. Выбор моторов включает атмосферные агрегаты серии Skyactiv (бензиновые 1,5 и 2,5, дизельний 1,8 л), а также новейший бензиновый двигатель Skyactiv-X (степень сжатия 15:1) объемом 2 литра. Этот мотор оборудован приводным нагнетателем и технологией SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition, "возгорание от сжатия, управляемое искровым зажиганием") и выдает мощность в 178 л.с. На выбор будут предлагаться уже знакомые знакомые шестиступенчатые механика и автомат.
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Абсолютно все бензиновые агрегаты оснащаются системой “мягкого” гибрида с электромотором и 24-вольтовой литий-ионной батареей. Кроме того, новый кроссовер будет предлагаться с системой полного привода i-Activ AWD и системой GVC Plus, которая автоматически перераспределяет крутящий момент между передней и задней осями.
Среди нововведений отметим круиз-контроль Cruising & Traffic Support (CTS), радарную систему контроля поперечного трафика спереди (например, при выезде со двора) и систему мониторинга состояния водителя i-Activsense.
Кроссовер Mazda CX-30 2019 ожидается в Украине в последнем квартале этого года или начале 2020, что более реалистично.
Новое поколение Mazda3
Первый Kodo-концепт Mazda Shinari, о котором говорилось выше, стал прообразом для Mazda6. А младшую модель – Mazda3 последнего поколения, создали на основе концепта Kai. Причем серийная модель почти не отличается от прототипа. Новая Mazda3 отпраздновала мировой дебют в ноябре прошлого года, а в Женеву автопроизводитель привез европейскую версию модели.
Фото: Mazda3 2019 / Сarscoops
Mazda предложит покупателям в Европе на выбор три двигателя для Mazda3. Базовим будет 2-литровый атмосферник Skyactiv-G мощностью в 120 л.с. Дизели представляет 1.8 Skyactiv-D, который заменит агрегаты 1.5 и 2.2 прошлого поколения модели. Последний с оттачей в 116 л.с. и может сочетаться с опционной системой полного привода i-Activ AWD.
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Третий мотор для седана и хэтчбека Mazda3 – двухлитровый Skyactiv-X, о котором уже упоминалось выше. Его можно будет встретить не только в CX-30 и Mazda3, но и в седане Mazda6, где он заменит 2,5-литровый агрегат.
Фото: новое поколение Mazda3 / Mazda
Новая Mazda3 ожидается в Украине уже в начале лета этого года. Модификация с дизельным двигателем Skyactiv-D наш рынок не будет поставляться. Ориентировочная стоимость Mazda3 2019 модельного года в Украине – 25-26 тысяч долларов.
Юбилейная Mazda MX-5 30th Anniversary Edition
В 1989 году на свет появился компактный родстер Mazda MX-5, который быстро завоевал популярность по всему миру, благодаря исключительной управляемости и доступной цене. За тридцать лет компания продала более миллиона MX-5 и сейчас выпускает уже четвертое поколение спорткара. Чтобы отметить столь знаменательную годовщину, Mazda выпустила ограниченную серию из трех тысяч родстеров и купе Mazda MX-5 30th Anniversary Edition.
Фото: Mazda MX-5 30th Anniversary Edition / Motor1
Компактный спорткар получил особый оттенок кузова Mazda Racing Orange, кованые алюминиевые колеса Rays, шильдики 30th Anniversary с серийным номером машины, спортивные кресла Recaro, оранжевые тормозные суппорты (спереди Brembo, сзади Nissin), амортизаторы Bilstein, стереосистему Bose с 9 динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Лимитированная модель будет предлагаться в Европе с 2-литровым 181-сильным мотором.
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