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Японская марка Mazda показала европейской публике три новинки, одна из которых отпраздновала мировой дебют.

На Женевском автосалоне Mazda показала европейской публике три новинки, одна из которых произвела мировой дебют и настоящий фурор. Речь о новом кросовере СХ-30.

Настоящим шоустопером в Женеве стал совершенно новый кроссовер Mazda СХ-30, которого не было в модельном ряду японской марки. В его тени можно было даже пропустить еще две интересные модели: новое поколение Mazda3 и лимитированную серию родстера Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary.

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Уже девять лет дизайнеры Mazda обыгрывают скульптурные и стилистические формы концепции Kodo, впервые показанной на концепте Mazda Shinari. Слово Kodo означает “душа движения”. Японцы как никто умеют возводить философские понятия в абсолют, и теперь в Женеве представители марки говорят о "зрелом Кодо".

Фото: Mazda СХ-30 / Сarscoops

Вот квинтэссенция современного стиля Kodo:

Йохаку (Yohaku) - красота чистого пространства

Сори (Sori) - уравновешенность и баланс форм

Атсори (Utsuroi) - игра света и тени

Абсолютно новая модель: Mazda CX-30 2019

В начале февраля компания Mazda распространила пресс-релиз с изображением кормы кроссовера и обещанием показать на автосалоне в Женеве новый автомобиль, причем не концепт, а готовую модель в товарном виде. Поскольку производитель не сообщил название модели, вокруг снимка шли споры по поводу его индекса. CX-2 или CX-4? Возможно, даже новое поколение CX-3. Ни одна из версий оказалась не верной. Японцы показали в Женеве совершенно новую глобальную модель Mazda CX-30. Новый компактный кроссовер CX-30 будет занимать в модельной гамме Mazda место между компактным CX-3 и среднеразмерным CX-5.

Сравнение габаритных размеров европейских спецификаций трех моделей Mazda:

CX-30 CX-3 CX-5 Длина 4395 мм 4275 мм 4545 мм Ширина 1795 мм 1765 мм 1840 мм Высота 1540 мм 1540 мм 1690 мм Колесная база 2655 мм 2570 мм 2700 мм Передний свес 915 мм 910 мм 945 мм Задний свес 825 мм 795 мм 900 мм Дорожный просвет 175 мм 160 мм 210 мм

Фактически, новый кроссовер близок по размерам к новой Mazda3, с которой делит платформу Skyactiv-Vehicle Architecture. Выбор моторов включает атмосферные агрегаты серии Skyactiv (бензиновые 1,5 и 2,5, дизельний 1,8 л), а также новейший бензиновый двигатель Skyactiv-X (степень сжатия 15:1) объемом 2 литра. Этот мотор оборудован приводным нагнетателем и технологией SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition, "возгорание от сжатия, управляемое искровым зажиганием") и выдает мощность в 178 л.с. На выбор будут предлагаться уже знакомые знакомые шестиступенчатые механика и автомат.

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Абсолютно все бензиновые агрегаты оснащаются системой “мягкого” гибрида с электромотором и 24-вольтовой литий-ионной батареей. Кроме того, новый кроссовер будет предлагаться с системой полного привода i-Activ AWD и системой GVC Plus, которая автоматически перераспределяет крутящий момент между передней и задней осями.

Среди нововведений отметим круиз-контроль Cruising & Traffic Support (CTS), радарную систему контроля поперечного трафика спереди (например, при выезде со двора) и систему мониторинга состояния водителя i-Activsense.



Кроссовер Mazda CX-30 2019 ожидается в Украине в последнем квартале этого года или начале 2020, что более реалистично.

Новое поколение Mazda3

Первый Kodo-концепт Mazda Shinari, о котором говорилось выше, стал прообразом для Mazda6. А младшую модель – Mazda3 последнего поколения, создали на основе концепта Kai. Причем серийная модель почти не отличается от прототипа. Новая Mazda3 отпраздновала мировой дебют в ноябре прошлого года, а в Женеву автопроизводитель привез европейскую версию модели.

Фото: Mazda3 2019 / Сarscoops

Mazda предложит покупателям в Европе на выбор три двигателя для Mazda3. Базовим будет 2-литровый атмосферник Skyactiv-G мощностью в 120 л.с. Дизели представляет 1.8 Skyactiv-D, который заменит агрегаты 1.5 и 2.2 прошлого поколения модели. Последний с оттачей в 116 л.с. и может сочетаться с опционной системой полного привода i-Activ AWD.

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Третий мотор для седана и хэтчбека Mazda3 – двухлитровый Skyactiv-X, о котором уже упоминалось выше. Его можно будет встретить не только в CX-30 и Mazda3, но и в седане Mazda6, где он заменит 2,5-литровый агрегат.

Фото: новое поколение Mazda3 / Mazda

Новая Mazda3 ожидается в Украине уже в начале лета этого года. Модификация с дизельным двигателем Skyactiv-D наш рынок не будет поставляться. Ориентировочная стоимость Mazda3 2019 модельного года в Украине – 25-26 тысяч долларов.

Юбилейная Mazda MX-5 30th Anniversary Edition

В 1989 году на свет появился компактный родстер Mazda MX-5, который быстро завоевал популярность по всему миру, благодаря исключительной управляемости и доступной цене. За тридцать лет компания продала более миллиона MX-5 и сейчас выпускает уже четвертое поколение спорткара. Чтобы отметить столь знаменательную годовщину, Mazda выпустила ограниченную серию из трех тысяч родстеров и купе Mazda MX-5 30th Anniversary Edition.

Фото: Mazda MX-5 30th Anniversary Edition / Motor1

Компактный спорткар получил особый оттенок кузова Mazda Racing Orange, кованые алюминиевые колеса Rays, шильдики 30th Anniversary с серийным номером машины, спортивные кресла Recaro, оранжевые тормозные суппорты (спереди Brembo, сзади Nissin), амортизаторы Bilstein, стереосистему Bose с 9 динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Лимитированная модель будет предлагаться в Европе с 2-литровым 181-сильным мотором.

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