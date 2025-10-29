Mazda представила две концепции Vision и новую CX-5 на выставке в Японии

Vision X-Coupe - это спортивное купе нового поколения, которое представляет дальнейшую эволюцию дизайнерского языка Kodo – Soul of Motion. Под капотом установлена гибридная система с зарядкой от сети, сочетающая двухроторный турбодвигатель с электромотором и батареей. Общая мощность силовой установки составляет 510 л.с., а запас хода на электротяге - 160 км. В комбинированном режиме - до 800 км, что обеспечивает практичность на уровне традиционных автомобилей.

Особенность концепции - использование углеродно-нейтрального топлива, полученного из микроводорослей, в сочетании с фирменной технологией Mazda Mobile Carbon Capture, которая способна уменьшать выбросы CO2 прямо во время движения.

Это позволяет Vision X-Coupe не только дарить удовольствие от управления, но и вносить свой вклад в сохранение экологии. Купе имеет длину 5050 мм, ширину 1995 мм, высоту 1480 мм и колесную базу 3080 мм - это настоящий спортивный гран-турер с пропорциями классического GT.

Mazda Vision X-Compact

В то же время вторая премьера - Mazda Vision X-Compact - воплощает видение будущей мобильности, где автомобиль становится настоящим цифровым партнером. Модель сочетает сенсорную цифровую модель человека и эмпатический искусственный интеллект, способен вести естественные разговоры, предлагать направления движения и понимать эмоции водителя.

Автопроизводитель отмечает, что концепция Vision X-Compact создана, чтобы развивать связь между человеком и машиной - это не просто транспорт, а “собеседник”, который помогает водителю открывать новые места и сохранять комфорт и безопасность. Длина авто составляет 3825 мм, ширина - 1795 мм, высота - 1470 мм, а колесная база - 2515 мм, что делает его компактнее Mazda2 и идеальным городским электрокроссовером будущего.

Новая Mazda CX-5: премьера обновленного бестселлера

Вместе с футуристическими Vision-моделями публике впервые показали полностью новую Mazda CX-5 в европейской спецификации. Модель стала просторнее, получила более изысканный дизайн в стиле KODO, улучшенную динамику Jinba Ittai - “единство водителя и автомобиля” - и создана на базе новой электронной архитектуры Mazda E/E Architecture+.

Она обеспечивает более быстрый обмен данными между системами, открывая путь к новым функциям безопасности и мультимедиа. CX-5 остается ключевой моделью бренда: с 2012 года по всему миру продано более 4,5 миллиона автомобилей в более чем 100 странах.

Президент и генеральный директор Mazda Масахиро Моро во время презентации подчеркнул: “Фраза "Радость управления - залог устойчивого завтрашнего дня" выражает не только фундаментальный дух Mazda, но и суть наших будущих вызовов. Мы верим, что удовольствие от управления может стать движущей силой позитивных изменений для общества и планеты”.