Механическая коробка передач оказалась на грани исчезновения

Происходит важный сдвиг, который, кажется, невозможно остановить. Автоматические коробки передач были стандартом на многих рынках, но сейчас автомобилям с механической коробкой передач грозит исчезновение. Об этом пишет motor1.com.

В 2001 году почти каждый легковой автомобиль, зарегистрирован на пяти основных европейских рынках - Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании - имел механическую коробку передач. Данные показывают, что в то время автомобили с механической коробкой передач составляли 91 процент регистраций на этих пяти рынках. Этот тип коробки передач был популярнее автоматической, даже среди премиальных и люксовых брендов.

В то время технологии были еще далеко не такими развитыми, как сегодня, поэтому высокие затраты на разработку непосредственно влияли на конечную цену, а автоматическая коробка передач была скорее роскошной функцией, чем чем-то другим.

Однако, как и в случае с подушками безопасности и другими автомобильными технологиями, постепенное внедрение помогло снизить расходы и цену. С ростом дорожного движения в крупных городах и большей, чем когда-либо занятостью водителей, автоматическая коробка передач быстро становится ответом на новую реальность.

В прошлом году автомобили с механической коробкой передач составляли лишь 29 процентов регистраций на пяти основных европейских рынках. Распределение между основными и премиальными брендами также демонстрирует существенные изменения.

В 2001 году премиальные автомобили с автоматической коробкой передач составляли 31 процент продаж. К 2024 году они достигли 97 процентов. Что касается основных брендов, изменения такие же разительные: доля рынка автоматической коробки передач выросла с 5 процентов в 2001 году до 63 процентов в прошлом году.

Тенденция не минует и Соединенные Штаты. Страна массивных внедорожников и длинных автомагистралей также является крупнейшим рынком для автоматических коробок передач. Фактически, именно General Motors разработала первую серийно производимую автоматическую коробку передач, представленную в 1939 году.

Эти транспортные средства были популярными уже в 2001 году, и сегодня они еще популярнее. Данные показывают, что 25 лет назад почти 72 процента новых легковых автомобилей, включая небольшие грузовики, были оснащены автоматической коробкой передач, тогда как только 28 процентов имели механическую коробку передач. В прошлом году на последнюю приходилось лишь 0,8 процента продаж новых легковых автомобилей в Соединенных Штатах.

Механическая коробка передач является видом, находящимся под угрозой исчезновения, за исключением нескольких спортивных автомобилей, которые сохраняют традиционную коробку передач. Но учитывая последние тенденции, даже эти транспортные средства могут оказаться под угрозой в ближайшие несколько лет.