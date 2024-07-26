Meizu планирует повторить успех Xiaomi: первый автомобиль бренда дебютирует уже в этом году

Как передает CarNewsChina, главный операционный директор Meizu Ляо Цинхун, на выставке ChinaJoy 2024, заявил, что первый автомобиль бренда будет выпущен в этом году и будет иметь отличные функциональные характеристики от моделей других автопроизводителей.

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Авто получит название Meizu DreamCar MX. Поговаривают, что разработка его дизайна уже завершена, а производством модели будет заниматься Geely. Новинка будет основана на платформе SEA (sustainable experience architecture).

В январе компания создала сообщество для поклонников Meizu, чтобы они могли обмениваться ожиданиями и участвовать в процессе проектирования. Участники сообщества могут создавать и изменять палитру цветов, интерфейс темы Flyme Auto, а также демонстрировать собственные творческие идеи по персонализации автомобиля.

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Как компания по производству электроники Meizu имеет долгую историю и давнее соперничество с Xiaomi. Переход к производству собственных автомобилей, несомненно, является ответом на ход Xiaomi. Интересно, удастся ли Meizu создать достойного конкурента SU7.