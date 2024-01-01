Mercedes-AMG поделилась тизерными изображениями новых электромобилей

Компания рассказала, что первые прототипы высокопроизводительного внедорожника, который станет вторым автомобилем, построенным на полностью электрической архитектуре AMG.EA, уже начали испытания в холодную погоду. Осенью компания поделилась подробностями о тестах четырехдверного купе.

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Сообщается, что машины проходили испытания в Швеции. Купе начали испытывать весной этого года, тогда как внедорожник был анонсирован лишь несколько недель назад и сейчас проходит сложные испытания вблизи Полярного круга.

При таких низких температурах взаимодействие всех компонентов инновационной электрической архитектуры тщательно проверяется. Это включает, в частности, проверку двигателей с осевым потоком и высокопроизводительной батареи.