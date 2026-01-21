Mercedes-Benz анонсирует появление нового S-Class: премьера уже 29 января

К нему присоединился контент-менеджер Mercedes-Benz Джастин Це, а неожиданной изюминкой выпуска стало появление легенды мирового тенниса Роджера Федерера, сообщает Auto24.

Новый этап эволюции флагмана

Замаскированный в видео автомобиль, несмотря на скрытые детали, четко демонстрирует масштаб обновления. Новый S-Class стал одним из самых основательно доработанных поколений в истории модели. Более половины его элементов, (около 2700 компонентов), являются абсолютно новыми или существенно модернизированными.

Это еще раз подчеркивает стремление Mercedes-Benz удерживать лидерство в сферах комфорта, безопасности и технологических инноваций. Каллениус акцентировал на ключевых изменениях, которые формируют характер нового S-Class. Среди них: более выразительный и уверенный экстерьер с вертикальной звездой на капоте, новое поколение цифрового интеллекта на базе операционной системы MB.OS и расширенные возможности персонализации MANUFAKTUR Made to Measure.

Комфорт как философия

Отдельно генеральный директор описал доработанную пневматическую подвеску AIRMATIC с интеллектуальной регулировкой амортизаторов. По его словам, именно она обеспечивает еще более плавный и изысканный ход, особенно на длинных волнистых неровностях и так называемых “лежачих полицейских”, которые часто встречаются на дорогах Южной Европы и США. Комфорт в движении, традиционная сильная сторона S-Class, теперь вышел на новый уровень зрелости.

Продолжение серии “Inside Icon”

До презентации S-Class Каллениус уже знакомил аудиторию с другими ключевыми новинками бренда. В предыдущих эпизодах серии он испытывал электрический CLA и электрический G-Class среди альпийских пейзажей Австрии и суровых зимних ландшафтов Швеции, а также демонстрировал возможности нового электрического GLC на полигоне в Иммендингене. Каждый из этих эпизодов становился своеобразным прологом к официальным мировым премьерам.

Теперь очередь дошла до самого популярного в мире роскошного седана. В финале видео Ола Каллениус вместе с Джастином Це выходит на неожиданную видеосвязь с Роджером Федерером, чтобы поделиться несколькими интригующими деталями перед главным событием - официальной премьерой нового Mercedes-Benz S-Class, которая состоится 29 января.