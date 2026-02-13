Mercedes-Benz готовит 16 моделей уже в этом году: чего ожидать

После дебюта обновленного S-Class компания раскрыла общие планы развития модельного ряда. В ближайшие три месяца покажут сразу семь новинок, а дальше темп запусков будет только расти.

Флагманы: S-Class, Maybach и G-Class

После обновления S-Class ожидается появление фейслифта Mercedes-Maybach S-Class. Также запланирована модернизация Mercedes-Benz GLS, а следом - его версия Maybach.

В сегменте топовых моделей с ДВС компания может представить кабриолет на базе Mercedes-Benz G-Class или новый AMG-вариант вроде V8-версии CLE.

В электрическом флагманском сегменте ожидаются фейслифты Mercedes-Benz EQS и Mercedes-Benz EQS SUV. Также готовится электрический суперседан от AMG, который фактически заменит бензиновый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.

Средний сегмент: обновление C-Class и GLC

В "ядре" модельного ряда ожидается фейслифт Mercedes-Benz C-Class вместе с обновленным универсалом.

Также возможны изменения для Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe, чтобы выровнять дизайн с полностью электрической версией GLC.

В 2026 году дебютирует первый полностью электрический C-Class. В то же время EQE и EQE SUV, вероятно, снимут с производства - бренд постепенно пересматривает электрическую стратегию.

Начальный уровень: новое поколение GLA

В базовом сегменте появится новое поколение Mercedes-Benz GLA, а также электрическая версия с обозначением “with EQ Technology”.

Mercedes отказывается от отдельной "яичной" стилистики линейки EQ. Будущие электрокары и модели с ДВС будут иметь унифицированный дизайн.

Компания уже подтвердила разработку компактного G-Class и нового entry-level авто, которое заменит A-Class. Это будет не хэтчбек, а гибрид минивэна и SUV. Также в разработке - отдельный электрический SUV от AMG.

Возвращение к ДВС

В последние годы Mercedes активно двигалась к полной электрификации, но рынок оказался медленнее, чем ожидалось. Теперь бренд делает ставку на баланс: модернизированные бензиновые и дизельные двигатели останутся в строю дольше, чем планировалось ранее.

Такой шаг может вернуть часть клиентов, которые не были готовы полностью перейти на электромобили.

Что это означает для рынка

Mercedes запускает масштабную "продуктовую атаку", чтобы укрепить позиции против BMW и Audi.

Сочетание обновленных ДВС, новых электромобилей и изменения дизайна должно помочь бренду восстановить баланс между традициями и будущим.

2026–2027 годы станут определяющими для стратегии компании. И судя по планам, звезда на капоте не собирается сбавлять обороты.