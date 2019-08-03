Mercedes-Benz сейчас ищет возможности для экономии. Именно поэтому компания решила прекратить производство пикапа Mercedes-Benz X-класса.

Модель, которую создали на базе Nissan Navara и выпускают в Испании, оказалась слишком дорогой по базовой цене – почти 50 тысяч евро. За 2018 год реализовано чуть меньше 17 тысяч машин.

Читайте также: Audi представила бюджетную версию электрического кроссовера e-tron

На европейском рынке модель серьезно уступает не только таким лидерам как Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi L200, но даже таким скромным игрокам как Isuzu D-Max.



Mercedes-Benz X-klass

Пикап со звездой на капоте не оправдал ожиданий руководства и впоследствии будет вычеркнут из линейки моделей.

Об этом, а также о первом электрическом гиперкаре Lotus Evija и шестиколесной версии пикапа Chevrolet Silverado – смотрите в программе.