Mercedes-Benz существенно снижает цену электрического G-Class: сколько теперь стоит внедорожник

В США электрический Mercedes-Benz G580 теперь предлагается с бонусом в размере 10 000 долларов, пишет Auto24, ссылаясь на Carscoops. Главная новость заключается в том, что эта скидка действует для всех типов покупок. Ранее бонус составлял 5000 долларов и был доступен исключительно для лизинга, но теперь автопроизводитель решил сделать шаг навстречу более широкому кругу клиентов.

Формально стартовая цена американской версии четырехмоторного электрического G-Class составляет 164 550 долларов. Однако на самом деле большинство дилеров продают автомобиль значительно дороже. Типичные ценники на G580 EQ колеблются в пределах 180–190 тысяч долларов, а экземпляры по рекомендованной цене являются скорее исключением.

Достаточно ли этого для покупателей G-Class

Даже при базовой цене бонус в 10 000 долларов означает скидку примерно на шесть процентов. Для клиентов, привыкших покупать G-Class без особых компромиссов, такая сумма вряд ли станет решающим аргументом. В этом сегменте она скорее воспринимается как приятное дополнение, а не как серьёзный стимул изменить решение в пользу электрической версии.

Контраст на фоне успеха бензиновых версий

Ситуация выглядит особенно контрастной на фоне рекордных продаж традиционных G-Wagen. По итогам прошлого года Mercedes-Benz поставил по всему миру 49 700 автомобилей G-Class - это на 23% больше, чем годом ранее, и лучший результат за всю историю модели.

В то же время компания не раскрывает, какую долю в этом объёме составляет именно электрический G580, но очевидно, что спрос на электрический вариант значительно ниже. Ранее в отраслевых отчетах электрический G-Class уже называли слабым по продажам - по состоянию на весну 2025 года в Европе реализовали около полутора тысяч автомобилей, а в Китае счет шел лишь на десятки.

Ставка на терпение

Несмотря на все это, Mercedes-Benz не отказывается от идеи электрического G-Class. Бонус в 10 000 долларов выглядит скорее попыткой выиграть время и постепенно изменить восприятие модели, чем резким инструментом для увеличения продаж. Сможет ли такая стратегия убедить покупателей, для которых G-Class - это прежде всего звук и характер, покажет только время.