Mercedes-Benz утверждает, что новая технология позволит отказаться от задних тормозов в электромобилях

Месяц назад компания Yasa, которая принадлежит Mercedes-Benz, представила рекордный электромотор весом в 12,7 кг, пиковой мощностью - до 1006 л.с. (750 кВт), и, что важно, плотностью мощности до 59 кВт на килограмм - это является неофициальным рекордом для серийных электродвигателей.

Теперь стало известно, что эти аксиальные моторы планируют использовать как внутриколесные агрегаты в силовых установках следующего поколения. Их будет дополнять сверхкомпактный двухинверторный блок массой всего 15 кг, разработанный инженерами Yasa специально для высокопроизводительных BEV.

Главная революция - не в мощности, а в торможении. По словам руководителя отдела новых технологий Yasa Саймона Одлинга, двигатели обеспечивают настолько эффективную рекуперацию, что потребность в задних тормозных механизмах может полностью исчезнуть. И это не теоретический прогноз, а реальный технологический сценарий, ведь такая система:

снимает необходимость устанавливать задние диски, суппорты и даже карданные валы,

позволяет уменьшить вес электромобиля до 200 кг по сравнению с текущими моделями,

повышает эффективность рекуперативного торможения и увеличивает запас хода.

Одлинг подчеркивает, что этот силовой модуль открывает для автопроизводителей значительно больше пространства внутри архитектуры - и для компоновки, и для аэродинамики, и для подвесок. Первыми моделями, которые получат новые электромоторы, станут будущий мощный электрический седан Mercedes-AMG и электрический внедорожник AMG GT.

Пока они не будут использоваться как внутриколесные двигатели в этих моделях - вместо этого конфигурация будет иметь один мотор спереди и два сзади. Но технология уже готова, и ее планируют внедрить в полноценном формате в рамках нового поколения электроплатформ.