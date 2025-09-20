Между встречными полосами автомагистрали финны высадили кусты лесных ягод

Как пишет на свой ФБ странице Unbelievable World, эти зеленые коридоры между встречными потоками транспорта не просто красивые, но и полезны для природы и водителей.

Во-первых, они поддерживают опылителей, потому что пчелы, шмели, осы и бабочки охотно лакомятся цветущей черникой, брусничкой и медоносами других кустовых ягод. Во-вторых, они летом охлаждают асфальт и укрепляют местное биоразнообразие.

Есть и третий фактор полезного действия таких растений. Практика показала, что в вечернее и ночное время дикорастущие ягодные кусты и цветы разного лесного яруса, как вот ромашки, люпин, колокольчики и другие, перекрывают свет фар встречного транспорта, что минимизирует ослепление.

Здесь следует добавить, что большинство высаженных кустов расцветают весной и плодят летом, обеспечивая нектаром пчел, пищей для птиц и даже иногда перекусом для сборщиков. Их густые листья затеняют землю, уменьшает поверхностное нагревание и удерживает влагу, а глубокие корни предотвращают эрозию и улучшают дренаж во время таяния снега и летних дождей.

В отличие от ухоженных травяных полос, ягодные кусты не требуют регулярных покосов, особого ухода и идеально адаптированы к климату Финляндии. Результатом является живой, самоподдерживающийся ландшафт, который превращает пустые зоны автомагистралей в цветущие среды обитания.

Таким образом инновационный подход доказал, что даже автомагистрали могут работать в гармонии с природой, создавая красоту, устойчивость и биоразнообразие в самых неожиданных местах.