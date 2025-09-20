Укр
Между встречными полосами автомагистрали финны высадили кусты лесных ягод

Дорожная служба Финляндии вместо голых гравийных или травяных разделительных полос пространство между встречными потоками засадила кустами лесных ягод.
Как пишет на свой ФБ странице Unbelievable World, эти зеленые коридоры между встречными потоками транспорта не просто красивые, но и полезны для природы и водителей.

Во-первых, они поддерживают опылителей, потому что пчелы, шмели, осы и бабочки охотно лакомятся цветущей черникой, брусничкой и медоносами других кустовых ягод. Во-вторых, они летом охлаждают асфальт и укрепляют местное биоразнообразие.

Есть и третий фактор полезного действия таких растений. Практика показала, что в вечернее и ночное время дикорастущие ягодные кусты и цветы разного лесного яруса, как вот ромашки, люпин, колокольчики и другие, перекрывают свет фар встречного транспорта, что минимизирует ослепление.

Здесь следует добавить, что большинство высаженных кустов расцветают весной и плодят летом, обеспечивая нектаром пчел, пищей для птиц и даже иногда перекусом для сборщиков. Их густые листья затеняют землю, уменьшает поверхностное нагревание и удерживает влагу, а глубокие корни предотвращают эрозию и улучшают дренаж во время таяния снега и летних дождей.

В отличие от ухоженных травяных полос, ягодные кусты не требуют регулярных покосов, особого ухода и идеально адаптированы к климату Финляндии. Результатом является живой, самоподдерживающийся ландшафт, который превращает пустые зоны автомагистралей в цветущие среды обитания.

Таким образом инновационный подход доказал, что даже автомагистрали могут работать в гармонии с природой, создавая красоту, устойчивость и биоразнообразие в самых неожиданных местах.

