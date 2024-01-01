Микроавтобусы JAC Sunray будут возить в школы не только учеников, но и учителей

Об этих экономичных микроавтобусах, сочетающих в себе стильный дизайн и практичность, говорится на сайте компании "Будшляхмаш". Пассажирские машины для перевозки учащихся и персонала соответствуют всем стандартам комфорта и безопасности.

Автобусы этой модели признаны надежными и безопасными. Они прошли тестирование по трем уровням, в т.ч. условиях экстремальной жары, мороза и высокой влажности.

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В моторной нише машины стоит дизельный двигатель мощностью 110 кВт (147 л.с.) и крутящим моментом 355 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой МКПП.

И хотя здесь не полный привод, для сельских дорог к центрам громад, где в основном комплектуются образовательные учреждения, он также будет пригоден.

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Здесь стоит отметить, что система образовательных учреждений сегодня требует подвоза в школы не только учеников, но и учителей. Это довольно распространенное явление, поскольку даже в школах крупных громад собственных кадров не хватает, учителей приходится подвозить из райцентра.

Салон такой пассажирской машины рассчитан на полтора десятка пассажиров. Вместимость по формуле 15+1 идеально подходит системе образования как для подвоза небольшого количества учеников, так и учителей на работу в глубинку.

Фото: Будшляхмаш