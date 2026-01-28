ВСША планируют писать правила дорожного движения с помощью искусственного интеллекта

По данным расследования ProPublica, речь идет о применении Google Gemini, который способен генерировать проекты нормативных актов за считанные минуты вместо месяцев или даже лет, которые обычно нужны для этого процесса. В ведомстве это подают как технологическую революцию, или инструмент, что позволит государственным служащим работать быстрее и эффективнее.

Однако такая перспектива сразу вызвала серьезные вопросы, ведь Министерство транспорта непосредственно отвечает за регулирование сфер, связанных с безопасностью людей, пишет Auto24, ссылаясь на Carscoops.

“Идеальные правила не нужны”

Особое беспокойство вызвали заявления главного юрисконсульта Министерства транспорта Грегори Зерзана. По информации ProPublica, он прямо дал понять, что ставка делается не на качество, а на скорость. По его словам, ведомству не нужны идеальные или даже очень хорошие правила - хватит “достаточно хороших”, которые формально будут закрывать все необходимые вопросы. Такой подход звучит особенно тревожно, когда речь идет о нормах, которые могут влиять на безопасность транспорта, инфраструктуры и миллионов людей.

20 минут на правило - новая реальность?

Согласно внутренним материалам, использование Google Gemini позволяет получить черновой проект правила менее чем за 20 минут. Более того, Министерство транспорта хочет сократить весь путь от идеи до полноценного документа, готового для рассмотрения Управлением информации и регуляторных вопросов, до 30 дней. В одной из презентаций даже отмечалось, что искусственный интеллект может отвечать за написание 80–90% текста нормативных актов. Людям в такой схеме отводится роль редакторов: им придется выявлять неточности, ошибки и потенциально опасные формулировки.

Критика

Неудивительно, что идея вызвала волну критики среди действующих и бывших чиновников. Один из них, Майк Хортон, сравнил использование Gemini для нормотворчества с ситуацией, когда “школьному стажеру поручают писать регуляторные правила”. Суть претензий очевидна - искусственный интеллект далек от безошибочности, а ошибки в правилах могут иметь серьезные последствия.

Скорость против ответственности

История с Министерством транспорта ярко показывает ключевой конфликт современного внедрения ИИ: баланс между эффективностью и ответственностью. Технология действительно способна радикально ускорить бюрократические процессы, но стремление к принципу “достаточно хорошо” в сфере безопасности выглядит по меньшей мере сомнительно.