Минивэн Hyundai Staria отдали медикам в аренду: сколько они за это будут платить

Машины такой роскошной модели пассажирского исполнения достаются медицинским учреждениям не часто. Кареты скорой медицинской помощи приходят, а вот с пассажирским салоном – редкость. Сейчас такая уже есть у медиков Херсона.

Подобное авто передали еще в прошлом году, когда автомобиль Staria от международной гуманитарной организации Project Hope пополнил парк Великобурлукского центра первичной медико-санитарной помощи (Харьковская область).

Читайте также Корея прислала редкие для Украины "скорые" Hyundai Staria

В прошлом году несколько машин разных версий закупили для своих нужд автопарки украинских спецслужб. Как сообщалось на Dozorro, три Staria приобрело Управление СБУ в Полтавской области и одну – Управление СБУ в Хмельницкой области.

Теперь корейский минивэн Hyundai Staria пришел в Херсон. По сообщению областной военной администрации, упомянутая выше благотворительная организация Project Hope адресно вручила автомобиль медикам в пятницу, 2 августа.

Hyundai Staria позволит улучшить качество оказания медуслуг детям. Фото: Херсонская ОГА

Существенным отличием от других поставок является то, что автомобиль передан в автопарк детской больницы на правах бесплатной аренды, что медицинскому учреждению очень выгодно. Это означает, что больница не будет платить за ремонт, сервисное обслуживание со всеми регламентными работами, начиная от замены фильтров, масла и других жидкостей.

Также медикам не нужно будет думать о закупке зимних шин – все эти затраты медицинского учреждения не касаются, поскольку финансовые расходы по сервису и ремонту несет владелец, предоставивший транспорт в пользование. Уточним: корейский универсал зарегистрирован за юридическим лицом во Львовской области.

И хотя в тексте пресс-службы Херсонской ОГА об этом ни словом не сказано, такая информация прозвучала. В частности, об этом говорится в коротком видеосюжете (см. видео внизу), размещенном на сайте госучреждения.

Читайте также В Украине стало больше южнокорейских "скорых" KIA Bongo и Hyundai Staria

Для медицинского учреждения такой транш экономически выгоден, как и сам минивэн. Во-первых, Staria имеет просторный трехрядный салон на пять дверей. Во-вторых, автомобиль получил современную систему безопасности и помощи водителю. Среди основного, здесь стоит выделить электронную стабилизацию автомобиля в движении ESC, антиблокировочную систему торможения ABS, помощника помощи при старте в гору HAC.

Также есть ассистент предотвращения повторного столкновения MCB, датчик давления в шинах TPMS, системы предупреждения о наличии автомобиля в "слепых" зонах BCW и предупреждения о перекрестном столкновении при движении задним ходом RCCW.

В-третьих, здесь довольно мощная мультимедийная комплектация, начиная с цветного сенсорного 8" LCD монитора (RDS-радио, MP3, USB) и 6 динамиков. Система поддерживает программу Apple CarPlay / Android Auto (для 8 "LCD беспроводное подключение через Bluetooth). Есть также беспроводное зарядное устройство для смартфонов, розетки 12В и USB-зарядки на консоли и во 2-3 ряду сидений и в багажном отделении.

Это дизельная версия с двигателем на 177 л. с. и автоматической коробкой передач. В такой комплектации минивэн способен держать скорость 185 км/ч. Правда, в официальном сообщении о типе силового агрегата и его КПП речь не идет, но по документам регистрации это все-таки дизельный универсал, хотя производитель может поставлять бензиновую или газомоторную версию.

Читайте также Фантастический минивэн Hyundai Staria раскрылся на официальных фото

В любом случае, независимо от топливного исполнения и АКПП, автомобиль считается экономичным. Эффективность топлива в зависимости от городского или магистрального режима движения колеблется в пределах 8,2 – 10,5 л/100 км.