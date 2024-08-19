Минобороны закупило для ВСУ китайские пикапы Great Wall, чей производитель признан спонсором войны

Приобрели машины через систему закупок на платформе Prozorro.

В тендерах на поставку внедорожников участвовало 11 участников. Победил поставщик, который предложил цену 996 тыс. грн за авто, включая НДС. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Более года назад, в мае 2023-го, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую частную автомобилестроительную компанию Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны. Причиной стало нежелание компании выходить с российского рынка и планы по дальнейшему расширению бизнеса в государстве-террористе.

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Несмотря на это, Минобороны закупило китайских пикапов на общую сумму 153 млн грн, из которых примерно 40 млн грн составляют пошлины, налоги и сборы, которые вернутся в бюджет Украины. То есть более 100 млн грн поступит китайцам, которые активно работают на российском рынке.

Пикапы и другой транспорт на базе шасси модели Great Wall Wingle 5 допущены к эксплуатации Министерством обороны и активно используются подразделениями Сил обороны Украины.

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Машины экологического формата Евро-4 имеют полный привод и дизельный двухлитровый двигатель мощностью 143 л.с. и 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Автомобили могут взять на борт до 5 человек и груз массой до 1 тонны, а также способны тянуть на буксире прицеп массой 0,85 тонны. В кузове есть возможность разместить до 4 человек личного состава или дополнительное оборудование под вооружение.