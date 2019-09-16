16:30, сегодня

Украинцы наконец дождались 7-местной версии кроссовера Mitsubishi Outlander. И в дополнение к третьему ряду кресел Outlander 2020-го модельного года получил еще несколько весьма интересных опций, которые позволили поднять комфорт и уверенность управления на новый уровень.

Mitsubishi Outlander хорошо знаком украинцам – этот автомобиль всегда успешно продавался в и давно снискал славу надежного семейного кроссовера с очень адекватным ценником. А его гибридные версии PHEV даже служат в Патрульной полиции.

Пространство для семьи

Обновление 2020-го года принесли с собой комплектации с еще одним рядом кресел, который расположился в багажнике. Совершенно очевидно, что на такие версии будет спрос, ведь для большой семьи два дополнительных посадочных места – настоящая находка. Тем более, что ни один из конкурентов такого решения не предлагает.

Моя десятилетняя дочь и пятилетний сын сразу же оккупировали последний ряд и провозгласили свою автономию. Малышам там удобно и уютно. Да и процесс проникновения на третий ряд сидений вызывает у них истинное удовольствие. Взрослому попасть на третий ряд, конечно, немного сложнее, но разместиться там можно относительно комфортно – места не очень много, но проехать несколько часов “в багажнике” можно без каких-либо неудобств.

Зато средний ряд сидений поражает комфортом, пространством и возможностью регулировок. Можно не только менять угол наклона спинки, но и двигать сиденье вперед и назад. Наверное инженеры, создававшие новый Mitsubishi Outlander, получат отдельное место в раю еще за одно решение – абсолютно ровный пол без центрального тоннеля.

Водитель Mitsubishi Outlander сидит высоко, обзор во всех направлениях просто замечательный – несмотря на очень приличные размеры автомобиля и скругленную форму кузова, парковки в тесных джунглях мегаполиса не вызывают никаких неудобств. Благодарить за это следует не только огромные зеркала, но и систему камер кругового обзора.

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Драйв для одного

Топовая комплектация с вариатором и мощным бензиновым двигателем объемом 2,4 л разгоняется до первой сотни за 10,5 секунд. Но если на бумаге (или на экране) эти цифры не выглядят впечатляюще, то в реальной жизни ускорение достаточно эмоциональное. Японские инженеры преодолели главную проблему вариаторов – навязчивый монотонный звук при разгоне. Теперь при интенсивном ускорении Outlander очень удачно имитирует работу классического автомата, быстро и умело жонглируя виртуальными передачами.

Впрочем, интенсивные ускорения, резкие торможения и прохождения поворотов с писком резины совсем не подходят уважаемому семейному кроссоверу. На ходу главное преимущество Mitsubishi Outlander – это комфорт. Достаточно мягкая и очень энергоемкая подвеска легко расправляется с многострадальными украинскими дорогами. Даже большие ямы и выбоины Outlander воспринимает как незначительные изъяны и не передает информацию об их преодолении ни одному члену экипажа.

Съезд на грунтовую дорогу и легкое бездорожье Outlander воспринимает охотно. Большие ходы подвески и хорошо настроенный полный привод позволяют легко двигаться лесными дорогами и даже песчаными пляжами. Именно здесь пригодится система Super-All Wheel Control, которая до этого была доступна лишь в Eclipse Cross. Суть ее работы заключается в притормаживании внутренних колес в повороте при движении по мягкому покрытию. Конечно, как танк, совершающий поворот блокировкой гусеницы, Outlander не маневрирует, но помощь электроники ощущается. И это добавляет уверенности. Для точной настойки есть несколько режимов. Такая система явно пригодится зимой, когда дороги будут припорошенные снегом.

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Технологии для всех

Продолжая тему комфорта, грех не вспомнить о современной мультимедийной системе с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, которая легко конектиться со смартфоном, позволяет смотреть видео в популярных форматах и выполняет голосовые команды. Кроме того, меломаны оценят приличное звучание штатной аудиосистемы на восемь динамиков с усилителем в 510 Вт. Единственное неудобство пользования состоит в регулировании громкости с помощью сенсорных кнопок – несколько раз, вместо того, чтобы включить любимую песню погромче, я с помощью “крутилки” повышал температуру обдува в салоне.

Практичность и расчет

Сильной стороной Mitsubishi всегда была и остается адекватная цена. Полноприводный 7-местный кроссовер в комплектации Instyle стоит 825 000 грн., а топовая комплектация Ultimate доступна по цене 919 000 грн. Найти полноприводный 7-местный кроссовер, который бы стоил меньше миллиона гривен, не так уж и просто.

К недостаткам 7-местного Outlander можно приписать лишь расход топлива – в жестком режиме тест-драйва он потреблял чуть больше 12 литров бензина. Конечно же, размеренная повседневная эксплуатация пожалуй позволит уложиться если не в паспортные 8,1 в смешанном цикле, то хотя бы “десятку”. А кому и этого будет многовато – простой и надежный атмосферный двигатель всегда можно легко перевести на голубое топливо. В отличие от распространенных ныне капризных турбированных агрегатов он к этому прекрасно приспособлен.

Больше информации о Mitsubishi Outlander – по ссылке.

Авторы: Сергей Волощенко (видео), Евгений Гудущан (текст)

Фото: Владислав Плешаков