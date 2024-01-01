Много ли в Украине неисправных автомобилей, которые не прошли процедуру отзыва: исследование

Даже совсем новые автомобили, выезжающие из автосалонов, могут иметь заводские дефекты, которые снижают безопасность водителей и пассажиров. Несмотря на то, что некоторые проблемы становятся очевидными со временем, производители юридически обязаны отзывать такие транспортные средства для ремонта.

Однако многие водители пренебрегают этими отзывами, оставляя на дорогах большое количество транспортных средств с нерешенными проблемами производителя. Эксперты carVertical провели исследование, чтобы определить страны с самым высоким риском приобретения подержанного транспорта с открытым отзывом.

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Исследование проанализировало отчеты об истории транспортных средств, приобретенные пользователями компании с января 2023 по сентябрь 2024, и подсчитало долю отчетов, содержащих данные отзывов машин. Данные компании позволяют определить, был ли отзыв решен, не решен или статус проблемы неизвестен.

Почему некоторые авто отзывают на ремонт?

Отзыв – это обычное явление в автомобильной отрасли, что в определенный момент касается всех производителей. Подушки и ремни безопасности, тормоза и электрические системы – самые частые причины. Несмотря на то, что заводские дефекты в целом незначительны, некоторые могут представлять угрозу для безопасности, поэтому управлять таким транспортным средством нежелательно.

"Поскольку авто становятся все более современными и содержат больше электрических компонентов, доля отзывов растет. К счастью, эти проблемы обычно решаются регулярным обслуживанием транспортного средства, нанося минимальные неудобства водителям", - заявил Матас Бузелис, эксперт авторынка carVertical.

Однако некоторые производственные дефекты могут иметь серьезные последствия. В 2013 г., мир облетела новость о неисправных подушках безопасности от японской корпорации Takata, ухудшивших безопасность миллионов авто.

Такие производители, как BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan и Toyota отозвали авто с подушками безопасности Takata для ремонта. Несмотря на это, случались фатальные случаи и травмы, и даже спустя десятилетия транспортные средства с неисправными подушками безопасности все еще можно найти на рынке подержанных автомобилей.

Большинство отзывов в Украине остаются нерешенными

Среди авто, проверенных carVertical в Украине, 7,7 % были отозваны хотя бы один раз. Это ставит Украину на 11-е место из 26 стран, принявших участие в исследовании.

Примерно в 37,7 % этих авто дефекты были устранены, но большинство из них остаются на дорогах с нерешенными проблемами или неизвестным статусом.

"Покупая подержанное авто, следует проверить, предоставил ли производитель отзыв на транспортное средство; если да - была ли устранена проблема. Игнорирование нерешенных отзывов может ухудшить безопасность и впоследствии привести к механическим проблемам", – пояснил господин Бузелис.

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Среди исследуемых стран наибольшую долю отзывов имели Португалия (18,2%), Греция (17,6%), Испания (14,5%), Болгария (13,9%) и Германия (11,5%).

Эти страны имеют разное количество авто с решенными отзывами. В Португалии 38% владельцев отреагировали на сообщение об отзыве - по сравнению с 50,2% в Греции, 42,2% в Испании, 42,6% в Болгарии и 48,5% в Германии. Эти цифры свидетельствуют, что многие водители не воспринимают производственные дефекты серьезно и игнорируют их.

Самый низкий уровень отзывов в Великобритании (3,1%), Бельгии (3,1%) и США (3,2%).

Учитывая значительный процент нерешенных отзывов и все более сложные технологии транспортных средств, потребителям следует принимать активные меры, покупая подержанные авто. Покупателям лучше использовать онлайн-базы данных, чтобы отследить историю отзывов, проверить авто относительно возможных ремонтов и обратиться к производителям и авторизованным дилерам, чтобы гарантировать безопасность транспортного средства.

Справка о carVertical

carVertical работает в 30 странах и получает данные из более 900 мировых баз - правоохранительных органов, национальных/государственных реестров, финансовых учреждений и рекламных объявлений. Ежегодно обрабатывая миллионы отчетов об истории транспортных средств, компания может предоставлять тенденции, комплексные прогнозы и уникальные данные о рынке подержанных автомобилей.