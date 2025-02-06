Мобильная полевая лаборатория заменит криминалистический институт для расследования преступлений россиян

Для охваченной войной Украины такой мобильный лабораторный узел технического, биологического и химического анализа поможет в расследовании военных преступлений российских оккупационных войск.

Кроме этого, специалисты смогут установить имена как мирных погибших, так и защитников, тела которых находят в зоне ведения боевых действий и освобожденных территорий. Об этом говорится на ведомственном сайте Минобороны Нидерландов.

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Мобильная лаборатория JDEAL (Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory) состоит из 13 контейнеров, которые транспортируются с места на место обычными полуприцепами для перевозки морских контейнеров. В зоне временной дислокации такие модули разгружаются автомобильным краном грузоподъемностью 25 тонн.

Контейнеры имеют аутригеры по каждому из четырех углов. Это позволяет устанавливать модули даже на неподготовленные по горизонтальной плоскости площадки, поскольку опоры регулируются по высоте. За день-другой все модули бригадой из трех-четырех работников, крановщика и стропальщика монтируются в единый целостный комплекс, соединенный внутренними переходами.

Благодаря тому, что все инженерные коммуникации уже заложены в конструкцию и имеют фитингово-штекерные соединения, быстро вводится в работу водопроводная и электрическая сеть, сантехнические блоки, система отопления и кондиционирования. Конечно, монтаж коробчатых блоков в единую конструкцию ведется по определенной схеме и последовательности.

Исключение некоторой оторванности от модульного комплекса является контейнер с силовой энергетической установкой. Блок с дизель-электрической станцией устанавливается отдельно и на некотором расстоянии от основного комплекса. Это уменьшает звуковую нагрузку на специалистов экспертной группы, и не донимает вредными выбросами ДВС.

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В обустроенных помещениях есть все необходимое оборудование, реактивы для проведения криминалистических и технических расследований на месте. Например, проверка отпечатков пальцев, анализ следов ДНК и чтение мобильных телефонов.

Здесь можно провести биометрический анализ (восстановление латентного отпечатка пальца), восстановить электросхемы (в первую очередь радиодетали), реставрировать документы, выяснить носители (сосредоточено на мобильных телефонах, которые часто используются как устройства для запуска самодельных взрывных устройств) и осуществить много чего такого, что даже не в каждой стационарной лаборатории можно сделать.

Команда исследователей из Украины недавно прошла обучение в Нидерландах для работы в условиях мобильной лаборатории. В Состерберге, Нидерланды, создана и действует постоянное учебное заведение по технической эксплуатации мобильной лаборатории.

Там учатся не только эксперты-криминалисты, биоинженеры, химики, специалисты-электронщики, но и технический персонал, такие как водители и инженеры, которые транспортируют, монтируют, эксплуатируют комплекс.

В пресс-релизе Минобороны Нидерландов упоминаются специалисты Института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса (м. Харьков – ред.). Это институт судебных экспертиз, подчиняющийся Министерству юстиции Украины.

В кратчайшие сроки лаборатория будет перевезена в Киев. Этот донат правительство Нидерландов расценивает не как военную, а как гражданское пожертвование Минобороны для Украины, предоставленное для расследования военных преступлений россиян.

Фото: сайт Минобороны Нидерландов и открытые источники