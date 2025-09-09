Мобильные мастерские для военных сделали из американских "Хамви"

По сообщению ГУР, стоимость изготовленных украинским производителем мастерских достигла более 15 миллионов гривен. А организовали этот знаковый для армейцев транспортный транш благотворители из KSE Foundation, бюро социальных инициатив Zagoriy Foundation и благотворительного фонда "Твой шаг".

Комплектация сделана в соответствии с номенклатурными стандартами НАТО, предусмотренными для такой техники. Обычно мобильные мастерские изготавливаются на основе шасси гражданских пикапов повышенной проходимости, на которые устанавливается закрытый кузов-фургон кунг, а также необходимый инструментарий.

Читайте также Розыгрыш в лотерею помог собрать на "Хамви" для ВСУ

Здесь за базу взяли более мощный тяжелый пикап военного назначения HMMWV, более известный как Humvee или Hummer.

Фото: ГУР МО Украины

Что входит в стандартный комплект:

грузоподъемные средства;

источники питания;

шиномонтажное оборудование;

сварочное оборудование;

профессиональный ручной инструмент;

осветительные приборы;

пуско-зарядные устройства;

другое оборудование, в соответствии со специализацией подразделения.

С таким перечнем оборудования и инструмента можно осуществлять ремонт техники в полевых условиях. Непосредственно на поле боя экипаж мастерской работы не проводит, поскольку это не машина переднего края, но вблизи передовой в прифронтовой полосе это реально.

Читайте также Умельцы переделали HMMWV в бронированный санитарный автомобиль переднего края

Для работы в полевых условиях созданы все условия по комплектации, включая энергонезависимость благодаря электростанции (5,5 кВт) и компрессорной станции (360 л/мин). Кстати, HMMWV такого исполнения имеет три отдельных источника электрического питания: дизель-генератор, аккумуляторный инвертор с солнечной панелью, а также возможность подключения к внешней электрической сети.

Переданный разведчикам транспорт на шасси хорошо знакомых в войсках автомобилей HMMWV будет помогать не только обслуживать технику. При необходимости ее эвакуировать в более безопасное место для ремонта в полевых условиях.

Фото: ГУР МО Украины

Проходимость у внедорожника замечательная. Несмотря на то, что он в полной массе весит 4672 кг, его грузоподъемность доведена до 2000 кг. Подвеска здесь усиленная, поскольку оборудование и инструменты мастерской Locker весят немало.

Правда, даже для почти 5-тонного веса автомобиль шустрый. Имея в моторной нише Detroit Diesel V8 на 215 л.с. с крутящим моментом 581 Нм при 1700 об/мин он сотню набирает за 17,3 секунды. Конечно, это в два раза меньше, чем более легкие по весу пикапы, но для тяжелого полноприводного HMMWV довольно прилично.

Читайте также Тест-драйв американского HMMWV, который служит в украинской армии

А вот в потреблении топлива этот военный автомобиль несколько прожорлив. На каждую сотню пробега он расходует от 16 до 23 литров солярки. Это практически вдвое больше, чем у гражданских пикапов, возможности которых относительно HMMWV во многом ограничены.

Правда, специфика работы разведчиков требует значительно более мощной тяжелой техники и их запрос на Humvee вполне оправдан, о чем и заявил начальник ГУР МО Украины на церемонии передачи техники.

Фото: ГУР МО Украины

"Мастерская на колесах - это то, что даст возможность быстро и оперативно чинить нашу технику. В условиях интенсивных боевых действий это очень важно", – сделал акцент Кирилл Буданов.