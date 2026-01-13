Молдова ввела дорожный налог на электромобили: как он рассчитывается

В Молдове с начала года вступили в силу правила, которые обязывают владельцев электромобилей и электромотоциклов платить дорожный налог. Отныне электротранспорт участвует в финансировании дорожной инфраструктуры на тех же принципах, что и традиционные авто, сообщает AutoGEEK.

Соответствующие нормы были заложены еще в изменениях в налоговой политике, опубликованных в Monitorul Oficial 10 августа 2023 года. Однако практическое применение этого сбора отложили из-за отсутствия четкого механизма расчета именно для электромобилей.

Почему выбрали массу автомобиля

Проблема заключалась в том, что классические критерии для расчета дорожного налога - объем двигателя или мощность ДВС - для электромобилей непригодны. Поэтому молдавские власти, опираясь на международную практику, решили использовать массу транспортного средства как базовый показатель.

Логика проста: чем тяжелее автомобиль, тем большее влияние он имеет на износ дорожного покрытия, а значит - тем выше должен быть взнос в дорожный фонд.

Сколько придется платить

Для легкого электротранспорта действует фиксированный платеж. Электромопеды и электрические скутеры облагаются единой суммой - 300 молдавских леев в год, что эквивалентно примерно 770 грн.

Для электромобилей применяется прогрессивная шкала, привязана к снаряженной массе. Самые маленькие и легкие модели облагаются налогом по минимальной ставке за каждый килограмм веса. С увеличением массы ставка растет, и для тяжелых электрокаров или коммерческого электротранспорта налоговая нагрузка становится существенно ощутимее.

В частности, электромобили массой до 1500 кг облагаются налогом в 0,6 лей (1,5 грн) за кг, от 1501 до 2500 – 0,9 лей (около 2 грн) за кг. Начиная с 2501 до 3500 необходимо платить уже 1,2 лея (почти 3 грн) за один кг. Все, что выше 4501 кг – требует оплаты налога в 1,8 лея (5 грн) за кг веса электроавтомобиля.

Таким образом, владелец компактного городского электромобиля будет платить в разы меньше, чем владелец большого электрического SUV или фургона.

Что будет за неуплату

Неуплата дорожного налога в Молдове имеет вполне прикладные последствия. Она может стать основанием для отказа в прохождении обязательного техосмотра, а также для запрета эксплуатации транспортного средства. Фактически электромобиль без уплаченного сбора теряет право легально выезжать на дороги общего пользования.

Собранные средства направляются в дорожный фонд и используются для содержания и строительства дорог, а также развития транспортной инфраструктуры.

Сигнал для региона

Решение Молдовы показательно не только для ее внутреннего рынка. Оно демонстрирует общую тенденцию: электромобили постепенно перестают быть "льготной категорией" и все активнее интегрируются в общую налоговую систему.

Для соседних стран, в частности Украины, это может стать еще одним аргументом в будущих дискуссиях о фискальной роли электротранспорта.