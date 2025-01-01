Молодежный электроскутер Nerva Lift для городской логистики за городом также не подведет

Новичок Nerva Lift получил молодежный спортивный дизайн, тонированное лобовое стекло и просторное сиденье для двух человек – водителя и пассажира.

Производитель отмечает, что этот аккумуляторный самокат разрабатывался для многоцелевого использования в городской зоне, хотя во время случайных поездок за пределы населенных пунктов на грунтовых дорогах и автомагистралях он будет послушным и продуктивным.

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Он имеет современный, молодежный и спортивный дизайн, компактные размеры (длина менее двух метров), высоту всего в 800 мм и низкий вес 170 кг, что на 20 кг меньше, чем в EXE. При этом его производительность, комфорт как водителя, так и пассажира не пострадали.

Силовое наполнение для привода здесь осуществляется благодаря электродвигателю, который развивает максимальную номинальную мощность 6 кВт, что эквивалентно 8 л.с. с пиковой мощностью 9,1 кВт (12,2 л.с.).

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Несмотря на незначительное количество лошадей в одной упряжке, LIFT может набрать скорость 100 км/ч в режиме sport. Однако такая прыть присуща разве что не очень частым загородным путешествиям.

Его родная среда все-таки город, а там максимум можно на дросселе выкрутить 50 км/ч, как это предусмотрено ПДД.

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В среднем максимальный запас хода составляет 70 км. Однако в режиме eco, что больше всего подходит для городского движения, можно достичь максимального запаса хода 130 км. Для смешанного движения город-дорога-кольцевая дорога оптимальное использование предлагается режим normal.

Промежуточный, средний режим с максимально ограниченной скоростью 80 км/ч, предусматривает максимальный запас хода 90 км.

Аккумулятор LFT Blade емкостью 4147 кВт-ч от BYD заряжается от 0 до 100% всего за 3 часа 42 минуты, сокращая время зарядки не превосходит трех часов.

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Из оборудования NERVA LIFT следует выделить его усовершенствованную 7-дюймовую OLED-панель приборов в высококачественном цвете с большим количеством информации, возможность подключения к мобильному телефону, GPS-навигатор благодаря подключению к программе Carbit Ride и систему дистанционной диагностики.

Разработчики также добавили независимую двухканальную антиблокировочную систему ABS в стандартной комплектации для дисковых тормозов, систему контроля тяги TCS, бардачок, разъем для зарядки USB.

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Зарядный отсек под сиденьем для адаптера Type II на Schuko входит в стандартную комплектацию. Здесь полностью светодиодное освещение и смарт-ключ без ключа.

Ценник уже озвучен. Nerva Lift в Испании продается по начальной цене 4 690 евро, на европейском рынке будет немного дороже – доставка бесплатной не бывает. В Германии он будет доступен для управления с водительским удостоверением класса A1 или водительским удостоверением класса B с номером ключа B196.