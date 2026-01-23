Мороз спал и бетонирование опор развязки возле Виты-Почтовой возобновилось

Возобновление бетонных работ на строительстве второй очереди развязки "подкова" в Вите-Почтовой под Киевом позволит войти в график и вовремя сдать объект в эксплуатацию.

О ходе работ и основных ее вехах на нынешнем этапе это рассказывается на ФБ-странице компании. В частности указаны сроки – "должны завершить объект как можно быстрее – до конца 2026 года".

Конвектор от холода бетону не лишний

В нынешний четверг строители завершили второй этап бетонирования опоры №7. И хотя мороз спал, в такую все-таки холодную пору используются мировые технологии для набора прочности бетона: необходимая температура поддерживается с помощью "тепляка" и работы конвекторов.

Проблема на этом участке еще есть

Сейчас разворот на Боярку временно закрыт, поэтому водителям, которые движутся со стороны Одессы, приходится ехать почти 10 километров до перекрестка в Чабанах, который и без того перегружен.

Вторую очередь развязки планируют сдать уже в этом году. Фото: Автомагистраль-Юг

Движение по тоннелю ускорило трафик

Летом 2025 года компания завершила первый этап строительства развязки в Вите-Почтовой – тоннель и круговую развязку со стороны города Боярка. Теперь водители могут безопасно поворачивать или разворачиваться в сторону Киева.

Осенью прошлого года заказчик согласовал реализацию второй части проекта – двухуровневой развязки ("подкова") для разворота в сторону Одессы. Это наконец даст возможность убрать регулируемый перекресток в Вите-Почтовой (рядом с Южным кладбищем), который является местом многочисленных ДТП.

Что на повестке дня

Строительство “подковы” начали с устройства устойчивой и промежуточных опор со стороны города Боярка.

Из-за сооружения устойчивой опоры выезд с Виты-Почтовой на Одесскую трассу пришлось сместить. Будет обустроен новый проезд ближе к зоне застройки.