Мошенники продают несуществующие авто, которые якобы стоят в сервисных центрах МВД

Злоумышленники могут демонстрировать поддельные документы, в частности "справки" сервисных центров МВД, и убеждать, что транспорт якобы уже находится на площадке территориального сервисного подразделения и осталось только завершить оплату.

Мошенники создают объявления о продаже автомобилей по привлекательной цене, в частности тех, что якобы "ждут растаможки" или "уже находятся в сервисном центре МВД". Чтобы вызвать доверие, они демонстрируют фальшивые копии свидетельств о регистрации или справок, оформленных якобы в сервисных центрах МВД, и убеждают, что авто можно забрать сразу после завершения оплаты.

На самом деле никакие транспортные средства не хранятся на территории сервисных центров МВД без участия владельца. Регистрация или переоформление авто возможна исключительно при личном присутствии владельца или уполномоченного лица.

Алгоритм прост: после обращения в сервисный центр МВД (запись возможна через Е-запись), транспорт проходит физический осмотр эксперта, документы проверяются, а услуга предоставляется после подтверждения личности и оплаты через официальные каналы.

Ни в коем случае не осуществляется "бронирование" автомобилей до перевода средств - это признак мошенничества. Чтобы избежать таких рисков, стоит придерживаться базовых правил безопасности и проверять информацию через официальные каналы: