Моторные предпочтения сентября: электрокары впервые опередили бензиновые авто

В сентябре украинский рынок новых легковых автомобилей претерпел знаковые изменения - впервые в истории лидерство перешло к полностью электрическим моделям. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Электрокары - новые фавориты украинцев

Доля электромобилей в продажах достигла 33%, что вдвое больше, чем год назад (15,3%). Таким образом, впервые за годы наблюдений именно электрокары возглавили структуру спроса. Лидером среди электричек стал Volkswagen ID.UNYX, который собрал наибольшее количество регистраций в сегменте.

Эксперты рынка отмечают, что такой рост связан прежде всего с окончанием льготного периода для беспошлинного ввоза электромобилей (действует до конца 2025 года).

Позиции двигателей внутреннего сгорания ослабевают

Автомобили с традиционными двигателями (бензиновыми, дизельными и ГБО) охватили около 47% рынка новых авто. В прошлом году их доля составляла почти 63%, то есть за год она снизилась на 16 процентных пунктов.

Бензиновые модели потеряли часть покупателей - 31,2% против 36,8% в прошлом году. Самой популярной моделью с бензиновым двигателем стал Hyundai Tucson.

Дизельные авто продолжают терять позиции: 15,3% против 26% в сентябре 2024 года. Лидером в этом сегменте остался Renault Duster.

Автомобили с ГБО, как и в прошлом году, сохранили минимальное присутствие на рынке - менее 1% продаж, преимущественно это модификации Hyundai Tucson.

Гибриды – стабильно, но без прироста

Доля гибридных авто составила 20,3%, почти не изменившись по сравнению с прошлым годом (21,5%). Лидером среди гибридов остается Toyota RAV4 - модель, сочетающая эффективность и надежность, сохраняя популярность среди украинцев.

Что это означает для рынка

Аналитики считают, что сентябрь 2025 года стал поворотным моментом - украинский рынок уверенно движется в направлении электрификации.

Если тенденция сохранится, уже в следующем году каждый второй новый автомобиль в Украине может быть электрическим или гибридным.

“Смена лидера свидетельствует о том, что электромобили перестали быть нишевым продуктом. Они становятся массовым выбором, особенно в крупных городах”, — отмечают в Укравтопроме.