Можно ли стать владельцем автомобиля без водительского удостоверения

Согласно украинскому законодательству, наличие водительского удостоверения не является обязательным условием для приобретения права собственности на транспортное средство, информируют в главном сервисном центре МВД. То есть лицо, которое не имеет водительского, может приобрести автомобиль, мотоцикл или грузовик, зарегистрировать в сервисном центре МВД и получить свидетельство о регистрации.

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Но есть еще одна курьезная особенность принятых украинскими властями законов – штрафы с камер автоматически начисляются тому лицу, которое является владельцем транспортного средства. Даже если у него нет водительского удостоверения и он ничего не нарушал.

Итак, если физическое лицо, которое не имеет водительского удостоверения, планирует приобрести автомобиль, ему необходимо обратиться в сервисный центр МВД. С собой нужно взять пакет документов. Их перечень размещен на сайте главного сервисного центра МВД по ссылке.

Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения. Также во время перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке. Ориентировочная стоимость – 350 грн за административную услугу и 540 – бланк свидетельства. При необходимости возможно закрепить за транспортным средством новый номерной знак, стоимость – 350 грн.

Также в главном сервисном центре МВД напоминают, без водительского удостоверения соответствующей категории управлять транспортным средством запрещается, ведь это является административным правонарушением. Алгоритм действий для получения водительского размещен на сайте главного сервисного центра МВД по ссылке.