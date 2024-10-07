Можно ли управлять грузовиком с водительским удостоверением категории В

В марте 2022 года Кабмин принял постановление № 348, которое позволяет садиться за руль грузовиков с водительским удостоверением категории В во время действия военного положения.

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На сегодня Постановление КМУ № 348 от 22 марта 2022 года действует. Согласно документу в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, которые имеют водительское удостоверение категории В.

Ранее категория В давала право на управление транспортными средствами массой до 3.5 тонн, то есть легковыми автомобилями. Во время действия военного положения водитель с категорией В может сесть за руль грузовика.

Норма постановления действует в течение военного положения. Поэтому водители, которые планируют управлять грузовиками после отмены правового режима военного положения, должны получить водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Напоминаем, чтобы получить впервые удостоверение водителя категории С, нужно сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти подготовку в автошколе и сдать там внутренний экзамен по проверке навыков управления грузовиком, затем сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Алгоритм открытия категорий С и С1 при наличии водительского удостоверения категории В, по ссылке. По статистике, для успешной сдачи практического экзамена нужно в среднем три попытки.