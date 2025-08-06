Музейную репродукцию первого в истории грузовика сделают самоходной

Если точнее, то это не оригинал первого грузовика, а лишь высокодетализированная копия исторического автомобиля. На этом делает упор пресс-служба Daimler Truck AG.

Сообщается, что инженерная служба музея решила воспользоваться паузой летних каникул популярной выставки в Баден-Вюртемберге и немного обновить и реставрировать образцы. Все это делается в рамках подготовки к своему празднованию по случаю 130-летия.

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Под реставрационную программу попал и грузовик. Он справедливо считается технической вехой в истории автомобилестроения. Машина отправлена на ремонт в мастерскую Philipp-Matthäus-Hahn-Schule в Нюртингене.

Фото: Daimler Truck AG

Предполагается что этот процесс займет несколько недель. Транспортное средство будет обновлено в ручном режиме и доведено до рабочего состояния опытными специалистами и будущими специалистами автодела, которые проходят практику в мастерской.

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Таким образом, проект уникальным образом объединит автомобильные традиции, современное обучение и обмен опытом реставрационных работ между поколениями в рамках учебного курса студентов.

Фото: Daimler Truck AG

Для специалистов школы реставрации Philipp Matthäus Hahn в Нюртингене, одной из ведущих школ классических и современных классических автомобилей в регионе Штутгарт, к аутентичности очень осторожное отношение.

Эксперты хотят сделать так, чтобы юбилейное транспортное средство не только сохранилось в музее, но и могло снова ездить на собственных колесах.

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Возвращение грузовика запланировано на конец августа 2025 года, как раз к запланированному выступлению на Spitzkraut Classics осенью. Там этот представитель технологической истории не только будет статично представлен, но и сможет показать себя во всей красе во время динамического показа в движении.