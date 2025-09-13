Мужчина годами ездил на болиде Формулы 1 по дорогам общего пользования, но теперь его арестовали

Как пишет Carscoops, правоохранители Чешской Республики наконец-то выследила печально известного 51-летнего водителя, известного тем, что управляет гоночным автомобилем на дорогах общего пользования. Сообщается, он делает это по меньшей мере с 2019 года и публикует ролики в Интернет. Недавно на YouTube-канале TrackZone вышел ролик, в котором владелец одноместного болида в стиле Ferrari отказывается тихо сдаваться и драматично протестует против своего ареста.

Ранее на этой неделе владелец спортивного авто снял видео, где он управлял болидом на дорогах общего пользования в колонне, в которую входили Ferrari F40, Chevrolet C7 Corvette Z06 и Lamborghini Murcielago LP640, а также несколько автомобилей с операторами. Вскоре после того, как водитель заехал на местную заправку, полицейские начали следить за водителем. Вскоре после этого они пытались остановить его на трассе, но владельцам удалось быстро и тихо отбуксировать болид к частному дому.

Несмотря на то, что автомобиль и водитель находились на частной территории, заметно, как правоохранители требовали, чтобы водитель вышел из машины и предъявил свои документы. Перепалка длилась несколько минут, поскольку мужчина неоднократно утверждал, что полиция не имела права находиться на территории без ордера на арест или обыск.

По словам властей, они имели полное право быть там, поскольку имели обоснованные подозрения, что водитель совершил незаконное деяние, управляя незаконным и незарегистрированным автомобилем по дороге. Кроме того, полицейские зафиксировали правонарушение на камеру своего авто. В конце концов, мужчина вышел из машины и, как считается, был арестован. Ему грозит значительный штраф за управление транспортным средством без регистрации и страховки, а также он может потерять водительское удостоверение на срок до одного года.

Сначала все считали, что неназванный водитель управляет болидом Dallara GP2. Однако, в видео владелец утверждает, что прототип Ferrari -Dallara F, который был создан во время непродолжительного проекта компании Dallara в Формуле 1. Болид имеет 2,4-литровый атмосферный V8 от Ferrari, выдающий более 800 л.с., а также ливрею, подобную реальному болиду Ferrari 248 F1 2006 года.